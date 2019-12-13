Популярный интернет-магазин электроники не принял товар обратно и попал в черный список

Суть спора состояла в следующем. Клиент купил в интернет-магазине внутриканальные наушники за 40,89, но после получения товара решил их вернуть магазину. Покупатель привез изделие в контору 1a.ee, используя свое право на возврат покупки в течение 14 дней.

В магазине отказались принимать товар обратно, обосновывая это тем, что упаковка вскрыта и на наушниках, якобы, имеются следы использования. В качестве аргумента приводилось также то, что данные наушники используются именно внутриканально.

Покупатель обратился в комиссию по потребительским спорам, которая сочла, что желание клиента вернуть товар в течение 14-дневного срока обоснованно, хотя магазин при продаже отметил на наушниках, что их нельзя возвращать по гигиеническим причинам и причинам, связанным с охраной здоровья.

Однако, согласно решению комиссии, этот аргумент действителен прежде всего тогда, когда речь идет о косметике, средствах гигиены, медикаментах и белье. Комиссия сочла, что в случае с наушниками вскрытый товар можно переупаковать и вновь пустить в продажу. Поэтому установленное ограничение по возврату на данный вид изделия является недействительным.

Поскольку товар требует повторной упаковки, то комиссия удовлетворила требование покупателя частично: с возвращаемой ему суммы могут быть удержаны расходы на переупаковку.

Торговое предприятие: проблема возникла из-за стечения обстоятельств

Член правления 1a.ee Лаур Матиэсен, комментируя данное дело, сказал, что попадание его магазина в черный список стало следствием стечением обстоятельств, где имелись как человеческие, так и технические факторы.