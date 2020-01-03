Популярные лекарства в Литве значительно дешевле, чем в Эстонии
Стоимость 20 самых популярных в Эстонии безрецептурных лекарств в аптеках Литвы в среднем на 14% ниже, передает rus.err.ee. Это следует из сравнения цен, проведенного Õhtuleht.
Стоимость 20 самых популярных в Эстонии безрецептурных лекарств в аптеках Литвы в среднем на 14% ниже, передает rus.err.ee. Это следует из сравнения цен, проведенного Õhtuleht.
"Сложно сказать, почему такая разница в цене, — сказал Õhtuleht глава Эстонского союза производителей лекарств Рихо Тапфер. — Речь идет о безрецептурных лекарствах, которые продаются на свободном рынке, и на цены не установлены государственные ограничения, как у рецептурных препаратов".
Из сравнения стоимости 20 самых популярных в Эстонии безрецептурных лекарств следует, что в Латвии и Эстонии они стоят примерно одинаково, а в Литве цены в среднем на 14,1% ниже, например болеутоляющие таблетки Paracetamol в Литве дешевле на треть, а таблетки Nospa от спазмов в животе на четверть дешевле, чем в Эстонии.
Если в Эстонии налог на добавленную стоимость на лекарства составляет 9%, то в Литве — 5%. Кроме того, в Литве безрецептурные лекарства можно найти в свободной продаже не только в аптеках.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Известна причина, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной
Белорусы начали отказываться от туров в Египет
Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство женщин