Популярные лекарства в Литве значительно дешевле, чем в Эстонии

"Сложно сказать, почему такая разница в цене, — сказал Õhtuleht глава Эстонского союза производителей лекарств Рихо Тапфер. — Речь идет о безрецептурных лекарствах, которые продаются на свободном рынке, и на цены не установлены государственные ограничения, как у рецептурных препаратов".

Из сравнения стоимости 20 самых популярных в Эстонии безрецептурных лекарств следует, что в Латвии и Эстонии они стоят примерно одинаково, а в Литве цены в среднем на 14,1% ниже, например болеутоляющие таблетки Paracetamol в Литве дешевле на треть, а таблетки Nospa от спазмов в животе на четверть дешевле, чем в Эстонии.

Если в Эстонии налог на добавленную стоимость на лекарства составляет 9%, то в Литве — 5%. Кроме того, в Литве безрецептурные лекарства можно найти в свободной продаже не только в аптеках.