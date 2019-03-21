Популярность бесконтактных платежей стабильно растет

Сделки с наличностью были произведены в 8 процентах случаев, а оставшиеся 83,6 процента платежей составляют обычные карточные платежи, которые жители Эстонии совершают в POS-терминалах с введением PIN-кода, сообщает пресс-служба банка.

Руководитель сегмента обслуживания частных лиц SEB Силле Халланг: ”В течение последнего года объемы и количество сделок возросли практически во всех банковских каналах. Мы видим устойчивую популярность интернет-банка, на фоне которого в прошлом году рост количества пользователей мобильного банка составил почти 100 процентов. Также увеличилось количество и объемы сделок в POS-терминалах, сделок с наличностью и посредством бесконтактных платежей. Подобный рост говорит, прежде всего о том, что рост популярности новых банковских услуг происходит вовсе не за счет старых каналов, и что потребность людей в банковских каналах неуклонно растет”.

По данным SEB, наиболее активными пользователями бесконтактных платежей является молодежь в возрасте от 26 до 35 лет, однако пользователи имеются в каждой возрастной группе. Несколько сотен пользователей карточек с функцией бесконтактных платежей находятся в самом возрастном сегменте — среди людей старше 76 лет. В конце 2018 года средняя сумма покупки с помощью бесконтактного платежа составила чуть больше 7 евро, средние суммы по банковским картам учащихся были меньше и в среднем достигали 3,2 евро. Из числа платежей совершённых в первом квартале 2018 года бесконтактные платежи составили немногим более 5%. В четвертом квартале прошлого года средние размеры сделок были следующими: сделки с наличностью 127 евро (снятие из банкомата), оплата в POS-терминале — 20,25 евро и бесконтактные платежи составили 7,04 евро.