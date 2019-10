Популярное пиво теперь будут продавать в бумажных бутылках!

Оба прототипа изготовлены из древесного волокна, добытого экологичными методами и полностью подлежащего вторичному использованию. Изнутри бутылка покрыта специальным материалом, предназначенным для хранения пива. Один из прототипов использует тонкий слой полимера PET вторичного использования, второй — слой стопроцентно природного полимера PEF.

”Мы постоянно ищем различные новые виды тары и довольны результатом, которого удалось добиться при создании бутылки Green Fiber Bottle. Хотя мы еще не достигли конечной цели, все же сделан важный шаг, который в долгосрочной перспективе позволит совершить прорыв на рынке тары. Инновация — это длительный процесс, и мы ведем постоянное сотрудничество с экспертами, чтобы преодолеть нынешние препятствия”, — сказала вице-президент отдела по развитию концерна Carlsberg Мириам Шинглтон.

Прототипы Green Fibre Bottle — результат попыток Carlsberg изобрести экологичную тару и часть программы экологичного развития концерна Together Towards ZERO (”Вместе — к нулю”). Также целью концерна является к 2030 году свести выбросы углерода пивоваренных заводов концерна к нулю и снизить общий экологический след всей производственной цепи компании на 30 процентов.

Carlsberg приступил к разработке тары Green Fiber Bottle в 2015 году в сотрудничестве с компаниями по производству упаковки ecoXpac и BillerudKorsnäs и учеными Датского технического университета. Проект поддержал датский фонд инноваций. Для разработки новых бутылок BillerudKorsnäs и производственная компания Alpla создали совместное предприятие Paboco (Paper Bottle Company).