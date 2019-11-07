Поправки реформистов к госбюджету: пенсии без подоходного налога, инвестиции в образование, науку и ИТ

”Первое предложение Партии реформ — освободить среднюю пенсию по старости от подоходного налога. Именно это обещала Центристская партия и не выполнила своё обещание”, — сказала вице-председатель финансовой комиссии Рийгикогу Марис Лаури.

”На счету Юри Ратаса в течение последних трёх лет три бюджета нашей страны. В результате у нас бюджет в структурном дефиците размером более 1 миллиарда евро. Для того, чтобы прекратить жить в долг, мы предлагаем уменьшить расходы на 204 миллиона евро”, — продолжила Лаури.

”Также мы предлагаем сконцентрироваться на инвестициях, которые должны быть направлены в будущее. Во-первых, следует отдельно поддержать детей с неродным эстонским языком в получении ими образования на эстонском языке. Во-вторых, необходимо реально повысить зарплаты учителям, чтобы их действительная зарплата не падала. И, конечно же, деньги требуются на науку и ИТ-сферу”.

Источниками покрытия данных предложений Партия реформ видит бесплатный общественный транспорт в уездах, перенаправление доходов, полученных от продажи квот на выбросы газов парникового эффекта, упразднение поста министра народонаселения, сокращение расходов министерств и использование резервов правительства республики.