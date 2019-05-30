Поправки к закону об алкогольном акцизе направлены на первое чтение

Сегодня на внеочередном заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о снижении ставок акциза на алкоголь. Изменения призваны ограничить приграничную торговлю, сообщает пресс-служба парламента.
По словам председателя комиссии Айвара Кокка, инициированный фракциями трех партий коалиции проект закона о внесении изменений в закон об акцизе требуется рассмотреть в скором порядке, чтобы акциз можно было снизить уже с 1 июля. ”Очевидно, что для ограничения развернувшейся с 2015 года приграничной торговли в Латвии следует понизить акциз”, — сказал Кокк. Он добавил, что сокращение акцизной ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки на 25 % позволит предпринимателям в соответствующем объеме понизить цены на алкоголь. Если алкоголь подешевеет, может сократиться количество приобретаемого в Латвии алкоголя и увеличиться количество алкоголя, приобретаемого на северной границе Эстонии.
Кокк отметил, что к законопроекту не был составлен план разработки закона, так как речь идет о срочном вопросе, касающемся поступлений в государственный бюджет. В программе деятельности правительства на 2019–2023 гг., утвержденной 23 мая 2019 года, предусмотрено сокращение ставок акцизов с целью возвращения налоговых поступлений в Эстонию.
Член финансовой комиссии Айвар Сыэрд пояснил предложения законопроекта, инициированного фракцией Партии реформ. В документе просчитаны риски, связанные с возможной реакцией Латвии на планируемое сокращение акцизов в Эстонии. ”Мы должны подходить к снижению цен дифференцированно и учитывать ценовые различия с Латвией, чтобы достичь желаемого результата в вопросе прекращения приграничной торговли, — сказал Сыэрд. — При составлении законопроекта мы опирались на ставки, которые фирма KPMG предложила в прошлом году для предотвращения приграничной торговли: действующая ставка на пиво сократится на 33 % и ставка акциза на крепкие алкогольные напитки — на 4 %”.
Финансовая комиссия решила направить проект закона о внесении изменений в Закон о табаке и в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество (30 SE), инициированный фракцией Центристской партии Эстонии, фракцией Консервативной народной партии Эстонии и фракцией партии Isamaa 27 мая, и проект закона о внесении изменений в Закон о табаке и в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (7 SE), инициированный фракцией Партии реформ 2 мая, пленарному заседанию на первое чтение. Оно состоится 3 июня.