Поправки к закону об алкогольном акцизе направлены на первое чтение

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, инициированный фракциями трех партий коалиции проект закона о внесении изменений в закон об акцизе требуется рассмотреть в скором порядке, чтобы акциз можно было снизить уже с 1 июля. ”Очевидно, что для ограничения развернувшейся с 2015 года приграничной торговли в Латвии следует понизить акциз”, — сказал Кокк. Он добавил, что сокращение акцизной ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки на 25 % позволит предпринимателям в соответствующем объеме понизить цены на алкоголь. Если алкоголь подешевеет, может сократиться количество приобретаемого в Латвии алкоголя и увеличиться количество алкоголя, приобретаемого на северной границе Эстонии.

Кокк отметил, что к законопроекту не был составлен план разработки закона, так как речь идет о срочном вопросе, касающемся поступлений в государственный бюджет. В программе деятельности правительства на 2019–2023 гг., утвержденной 23 мая 2019 года, предусмотрено сокращение ставок акцизов с целью возвращения налоговых поступлений в Эстонию.