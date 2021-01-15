15.01.2021, 21:21

Попали в ДТП на скользкой дороге? Как удобнее всего организовать рассмотрение ущерба


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Kõrvalteed on lumised ja libead
Hoolimata kohati talvistest teeoludest ühtegi suurt liiklusõnnetust eile ei juhtunud.Foto: Kenno Soo

На этой неделе дороги Эстонии стали по-настоящему зимними, а вторая половина недели только добавит снега и холода. В связи с этим каждому водителю стоит еще раз повторить для себя зимние приемы вождения, чтобы все пассажиры могли безопасно доехать до места назначения. Однако если машина все-таки попала в аварию, для рассмотрения ущерба удобнее всего обратиться напрямую к официальному автомобильному дилеру.

По словам старшего консультанта по обслуживанию фирмы Topauto Дана Мустъятсе, каждый год, когда начинается период снегопада и гололедицы, количество машин, поступающих в ремонтные мастерские с повреждениями кузова, значительно возрастает, и эта зима не стала исключением. Количество случаев рассмотрения ущерба в Topauto только лишь в декабре увеличилось на 40% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

”Цифры говорят о том, что водители не спешат отказываться от летних приемов вождения, особенно в городе, где, как правило, асфальт достаточно чистый и устойчивость на дороге достаточно хорошая, — сказал Мустъятсе. — Однако, когда начинает сильно морозить, и на дорогах появляется много снега и льда, тормозной путь становится намного длиннее и в городах, и при выборе скорости движения и дистанции это обстоятельство необходимо учитывать”.

Средняя сумма ущерба от вмятин, вызванных гололедицей, составляет примерно 1953 евро, и больше всего от таких повреждений страдают передние и задние бамперы, а также крылья. Если ДТП все-таки произошло, для упрощения процесса рассмотрения ущерба Дан Мустъятсе советует обратиться непосредственно к дилеру данной марки автомобиля, который сам согласует ремонт со страховой фирмой и сделает все необходимое в оптимальные для клиента сроки.

”В первую очередь клиенту стоит связаться с автосервисом, в отношении качества ремонта со стороны которого клиент полностью уверен. В случае гарантийной машины нужно обязательно обратиться к официальному автомобильному дилеру. Это обеспечит клиенту спокойствие, а также сэкономит немало времени при общении со страховой фирмой и поиске подходящих партнеров по ремонту, — объяснил Дан Мустъятсе. — Лучше всего хранить всю историю ремонта в одном месте, и поэтому обращаться к официальному дилеру стоит и в случае повреждения стекла”.

Так как прогноз погоды обещает на предстоящую неделю сильные морозы и немало снега, Мустъятсе советует всем водителям и пассажирам запастись достаточным временем для достижения пункта назначения, а также учитывать изменившиеся дорожные условия.

Памятка о зимней езде:


• Убедитесь, что машина является технически исправной, у нее горят все огни, рисунок зимней резины соответствует требованиям и дворники работают хорошо. Важно очистить от снега зеркала и окна.

• Перед началом поездки очистите от снега также фары и крышу машины. Снежные шапки на крышах машин являются особенно опасными, так как на большой скорости они могут упасть на лобовое стекло едущей сзади машины и спровоцировать аварию.

• Выберите подходящую скорость езды и держите достаточную дистанцию от едущей впереди машины. Помните о том, что при повышении скорости в два раза тормозной путь увеличивается в четыре раза. На снегу и на льду тормозной путь всегда значительно длиннее тормозного пути на сухом асфальте. Подходящей скоростью не всегда является максимально разрешенная.

• При движении избегайте неожиданных маневров и резких движений. Устойчивость машины зависит от дорожного покрытия и от шин. На снегу и на льду воздействующие на машину силы способны привести к боковому скольжению значительно быстрее, чем на сухом асфальте.

• Во время движения по шоссе старайтесь выбирать траекторию, которая обеспечивает максимальное сцепление колес с дорогой, например, двигаясь по наезженной колее или по шероховатой ледяной или снежной поверхности.

• Учитывайте маневры других участников дорожного движения. Не стоит всегда непременно настаивать на своем преимуществе. Например, если видно, что со второстепенной дороги на главную движется машина, которая явно не сможет остановиться перед перекрестком, стоит сбросить скорость и позволить ей совершить маневр.

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