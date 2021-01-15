Попали в ДТП на скользкой дороге? Как удобнее всего организовать рассмотрение ущерба

По словам старшего консультанта по обслуживанию фирмы Topauto Дана Мустъятсе, каждый год, когда начинается период снегопада и гололедицы, количество машин, поступающих в ремонтные мастерские с повреждениями кузова, значительно возрастает, и эта зима не стала исключением. Количество случаев рассмотрения ущерба в Topauto только лишь в декабре увеличилось на 40% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

”Цифры говорят о том, что водители не спешат отказываться от летних приемов вождения, особенно в городе, где, как правило, асфальт достаточно чистый и устойчивость на дороге достаточно хорошая, — сказал Мустъятсе. — Однако, когда начинает сильно морозить, и на дорогах появляется много снега и льда, тормозной путь становится намного длиннее и в городах, и при выборе скорости движения и дистанции это обстоятельство необходимо учитывать”.

Средняя сумма ущерба от вмятин, вызванных гололедицей, составляет примерно 1953 евро, и больше всего от таких повреждений страдают передние и задние бамперы, а также крылья. Если ДТП все-таки произошло, для упрощения процесса рассмотрения ущерба Дан Мустъятсе советует обратиться непосредственно к дилеру данной марки автомобиля, который сам согласует ремонт со страховой фирмой и сделает все необходимое в оптимальные для клиента сроки.

”В первую очередь клиенту стоит связаться с автосервисом, в отношении качества ремонта со стороны которого клиент полностью уверен. В случае гарантийной машины нужно обязательно обратиться к официальному автомобильному дилеру. Это обеспечит клиенту спокойствие, а также сэкономит немало времени при общении со страховой фирмой и поиске подходящих партнеров по ремонту, — объяснил Дан Мустъятсе. — Лучше всего хранить всю историю ремонта в одном месте, и поэтому обращаться к официальному дилеру стоит и в случае повреждения стекла”.

Так как прогноз погоды обещает на предстоящую неделю сильные морозы и немало снега, Мустъятсе советует всем водителям и пассажирам запастись достаточным временем для достижения пункта назначения, а также учитывать изменившиеся дорожные условия.