22.02.2020, 08:20

Помогающая молодежи с правонарушениями сеть STEP продолжает расширяться


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Varaste fotolavastus lasnamäe
Varaste fotolavastus lasnamäeFoto: Martin Dremljuga

НКО Центр повторного использования, или Uuskasutuskeskus, присоединилось в Таллинне к сети предприятий социальной программы STEP, чтобы помочь совершившей правонарушения молодежи в возрасте от 15 до 26 лет найти надежное и безопасное рабочее место. Программа STEP действует в Харьюмаа и объединяет более 160 предприятий. Продолжая расширяться, программа призывает всех социально ответственных работодателей к партнерству; желающим предлагается также обучение на молодежных менторов. Работодатель в результате сотрудничества получает в дополнение к мотивированному и старательному работнику еще и радость от оказанной помощи.

По словам руководителя проекта Койду Тани-Юрисоо, программа STEP задумана, чтобы находить молодым людям работу, на которой им повезет получить ценный трудовой опыт в безопасной среде. ”Центр повторного использования — это прекрасный пример того, как предприятие может быть устойчивым в широком смысле и поддерживать совершившую правонарушения молодежь — здесь могут как предоставить работу, так и оказать поддержку. Центр повторного использования протягивает руку помощи и в рекламе программы STEP. Теперь в шести расположенных в Таллинне магазинах находятся рекламные плакаты и брошюры, что является прекрасной возможностью привлечь внимание целевой группы. Нам очень нужны такие возможности!”, — сказала Койду.

По словам исполнительного директора Центра повторного использования Дианы Паакспуу, важно помочь молодежи укоренить новые трудовые навыки, чтобы она получила необходимый опыт и привычку трудиться, что обязательно поможет позже самостоятельно справляться в жизни.

”Зачастую молодые люди нуждаются на новом рабочем месте в дружелюбной и доверительной среде, а организационная культура в Центре повторного использования как раз даст важную поддержку в обретении новых навыков и привычек”, — поясняет Диана.

Программа STEP действует в Харьюмаа (в т.ч. в Таллинне) и направлена на совершившую правонарушения молодежь. Молодые люди, которые в настоящий момент не работают и не учатся, могут получить поддержку от консультантов программы и получить работу в Харьюмаа. В настоящий момент в базе данных программы STEP более 160 предприятий из разных областей, например: строительство, обслуживание, питание, ремонт, логистика и т.п. Для того, чтобы сделать первый шаг, нужно заполнить анкету по адресу www.step.ee на эстонском или русском языках. В дальнейшем с молодым человеком свяжется консультант программы STEP, который сосредоточится на сильных сторонах личности молодого человека и будет искать для него подходящее место работы исходя из возможностей базы данных программы.

Программа STEP находится в постоянном развитии и приглашает к сотрудничеству предприятия и менторов, которые могут помочь молодежи укоренить важные трудовые навыки, обрести привычку трудиться и получить важный опыт. Все заинтересованные в сотрудничестве со STEP предприятия приглашаются в офис программы STEP для получения более детальной информации. На такой встрече можно больше узнать о миссии STEP, о том, что уже сделано, и новых вызовах, а также встретиться с другими работодателями, которые уже делятся со STEP своей энергией и временем. Поскольку для программы STEP важно, чтобы у молодого человека был свой ментор, работодателям также предлагаются обучения для менторов. Регистрация на ознакомительное мероприятие проходит по и-мейлу tatjana@step.ee.

MTÜ Uuskasutuskeskus — это основанное в 2004 году Фондом добрых дел (Heateo Sihtasutus), Эстонским фондом природы (Eestimaa Looduse Fond), SA Caritas и частными лицами Расмусом Раском и Прийтом Микельсааром хозрасчетное социальное предприятие, целью которого является возвращать использованные вещи в оборот, а также сделать повторное использование вещей легкодоступным и регулярным для всех жителей Эстонии. Центр повторного использования занимается продвижением прежде всего двумя способами: возвращает чистые и пригодные для использования вещи в оборот и ищет варианты того, как дать старым вещам новую жизнь. В организации верят, что ни одна вещь в хорошем состоянии не должна оказаться на свалке. Цель предприятия: достичь ситуации, при которой все жители Эстонии хотя бы частично считают естественным и правильным использовать вещи повторно и возвращать вещи в хорошем состоянии в оборот.

В случае, если у молодого человека нет правонарушений, но ему нужна помощь с работой или подбором места учебы, рекомендуем обратиться в программу Hoog Sisse (дополнительная информация: hoogsisse@tallinnlv.ee).

Программа привлечения молодежи на рынок труда STEP инициирована Министерством внутренних дел и финансируется из Европейского социального фонда в период 2014−2020 гг.. Программу проводит Центр по развитию ОК (OK Arenduskeskus) на территории Харьюмаа и Таллинна. Команда STEP и партнерская сеть видят большую необходимость продолжать деятельность и после окончания проекта и предложить молодежи такие же возможности по всей территории Эстонии.

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