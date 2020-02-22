Помогающая молодежи с правонарушениями сеть STEP продолжает расширяться

По словам руководителя проекта Койду Тани-Юрисоо, программа STEP задумана, чтобы находить молодым людям работу, на которой им повезет получить ценный трудовой опыт в безопасной среде. ”Центр повторного использования — это прекрасный пример того, как предприятие может быть устойчивым в широком смысле и поддерживать совершившую правонарушения молодежь — здесь могут как предоставить работу, так и оказать поддержку. Центр повторного использования протягивает руку помощи и в рекламе программы STEP. Теперь в шести расположенных в Таллинне магазинах находятся рекламные плакаты и брошюры, что является прекрасной возможностью привлечь внимание целевой группы. Нам очень нужны такие возможности!”, — сказала Койду.

По словам исполнительного директора Центра повторного использования Дианы Паакспуу, важно помочь молодежи укоренить новые трудовые навыки, чтобы она получила необходимый опыт и привычку трудиться, что обязательно поможет позже самостоятельно справляться в жизни.

”Зачастую молодые люди нуждаются на новом рабочем месте в дружелюбной и доверительной среде, а организационная культура в Центре повторного использования как раз даст важную поддержку в обретении новых навыков и привычек”, — поясняет Диана.