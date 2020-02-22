Помогающая молодежи с правонарушениями сеть STEP продолжает расширяться

Программа STEP действует в Харьюмаа (в т.ч. в Таллинне) и направлена на совершившую правонарушения молодежь. Молодые люди, которые в настоящий момент не работают и не учатся, могут получить поддержку от консультантов программы и получить работу в Харьюмаа. В настоящий момент в базе данных программы STEP более 160 предприятий из разных областей, например: строительство, обслуживание, питание, ремонт, логистика и т.п. Для того, чтобы сделать первый шаг, нужно заполнить анкету по адресу www.step.ee на эстонском или русском языках. В дальнейшем с молодым человеком свяжется консультант программы STEP, который сосредоточится на сильных сторонах личности молодого человека и будет искать для него подходящее место работы исходя из возможностей базы данных программы.
Программа STEP находится в постоянном развитии и приглашает к сотрудничеству предприятия и менторов, которые могут помочь молодежи укоренить важные трудовые навыки, обрести привычку трудиться и получить важный опыт. Все заинтересованные в сотрудничестве со STEP предприятия приглашаются в офис программы STEP для получения более детальной информации. На такой встрече можно больше узнать о миссии STEP, о том, что уже сделано, и новых вызовах, а также встретиться с другими работодателями, которые уже делятся со STEP своей энергией и временем. Поскольку для программы STEP важно, чтобы у молодого человека был свой ментор, работодателям также предлагаются обучения для менторов. Регистрация на ознакомительное мероприятие проходит по и-мейлу tatjana@step.ee.
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