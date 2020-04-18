18.04.2020, 21:16

Помогай своим! Жителей Эстонии призывают покупать отечественные товары и услуги

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Coop Konsum Mustvee
Foto on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

Период пандемии, обусловленный коронавирусом, пошатнул экономику всего государства и в той или иной степени оказал отрицательное влияние на работу местного предпринимательства. Отечественное энергетическое предприятие Alexela, которое родилось вместе с возродившейся Эстонией, призывает поддерживать местных производителей и фирмы, предлагающие услуги.

С объявления Правительством особого положения на сегодняшний момент прошло уже больше месяца. "Весь мир в целом, а также наша Эстония в частности стоит перед сложной задачей — смягчить ограничения для более быстрого восстановления жизни и экономики с риском возможного регресса по здоровью, или и дальше продлевать период ограничений, чтобы выиграть время в борьбе с вирусом, и таким образом снизить нагрузку на сектор здравоохранения. Чем дольше будет продолжаться особое положение, тем более смутными будут становиться причины, зачем мы все это делаем, и мотивация к совместным усилиям и соблюдению правил для преодоления кризиса начнет снижаться. Может показаться, что хорошего выхода из ситуации не существует, все меняющие жизненный уклад решения принимаются где-то далеко, и отдельный человек не в состоянии изменить ход событий", — сказала директор по маркетингу и розничным продажам Alexela Кадри Амбос.

"Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем социальную кампанию, в рамках которой призываем покупать отечественные товары и услуги, одновременно закрепляя знание, что все мы должны соблюдать дистанцию и с особым вниманием относиться к гигиене, чтобы вместе преодолеть сложные времена. Мы хотим подчеркнуть, что на самом деле от выбора и поведения каждого человека зависит то, насколько быстро и успешно мы преодолеем кризис. Смягчить экономический удар от коронакризиса сможет любой даже самый крошечный шажок или вклад каждого человека — мойте руки, сохраняйте социальную дистанцию, потребляйте товары и услуги эстонских предприятий", — описала начинающуюся социальную компанию Alexela директор по маркетингу и розничным продажам предприятия.

Амбос заявила, что у нас есть наши леса, природные тропы, шоссе, образовательные учреждения, больницы, музеи, местное сырье — и этот список можно продолжать бесконечно — благодаря тому, что каждый из нас вносит денежный вклад в совместное управление Эстонией. "Если мы будем поддерживать отечественное предпринимательство различных секторов экономики, государству будет поступать больше налогов. На эти деньги государство заботится о наших лесах, природных тропах, образовательных учреждениях, больницах. Сегодня все мы столкнулись с противником, который забрал рабочие места, закрыл учреждения обслуживания и как следует выбил землю из-под ног у отечественной экономики в целом. Мы призываем искать и потреблять товары мелких производителей Эстонии, находить в розничной торговле произведенные в Эстонии товары, потому что каждый евроцент чрезвычайно важен, чтобы придать силы Эстонии."

Центральная идея социальной кампании Alexela "Придадим вместе силы Эстонии!" заключается в осознании и предложении решений на уровне отдельного человека, которые каждый сможет выполнить для придания Эстонии сил. Начиная с мытья рук, сохранения социальной дистанции и до формирования привычек потребления и предпочтения отечественных товаров, услуг. Потребляя отечественные товары и услуги, каждый способствует выживанию этих предприятий. Эстонское предприятие Alexela вносит свой вклад в поддержку эстонских производителей и использует отечественное сырье при приготовлении предлагаемых в магазинах шаговой доступности блюд и напитков.

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  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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