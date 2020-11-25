Пользователи соцсетей негодуют из-за требования Rimi снять маску при покупке алкоголя

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс отметила, что в Эстонии законом запрещено продавать алкоголь несовершеннолетним, и с обязательством носить маски этот запрет никуда не делся.

Для проверки возраста необходимо иметь с собой документ и показать лицо, чтобы удостоверится в личности покупателя, для чего нужно на секунду снять маску, объясняет она.

Coop Eesti и Prisma подтвердил, что у магазинов также есть право попросить покупателей на секунду снять маску, чтобы проверить их возраст.

Пресс-секретарь Prisma Иво Рулль сравнил это с паспортным контролем в аэропорту, где также необходимо на момент снять маску и показать лицо.

При этом торговые сети отмечают, что маску можно снять безопасно, так как в магазине соблюдается правило 2+2 и есть дезинфицирующие средства для рук.

Батс отметила, что полиция проверяет то, как в магазинах продается алкоголь несовершеннолетним.

Foto: Sotsiaalmeedia