25.11.2020, 19:13

Пользователи соцсетей негодуют из-за требование Rimi снять маску при покупке алкоголя

 (1)
EST
SOTSIAALSE DISTANTSI VÕIMALIKKUSEST: Sõpruse puiestee Rimi. Aprillis hakati korraga toidpoodidesse pääsevate inimeste arvu piriama.
SOTSIAALSE DISTANTSI VÕIMALIKKUSEST: Sõpruse puiestee Rimi. Aprillis hakati korraga poodidesse pääsevate inimeste arvu piirama.Foto: Rauno Volmar

В соцсетях распространяется недовольство в отношении Rimi, потому что торговая сеть требует при покупке алкоголя на секунду снять маску, чтобы можно было проверить возраст покупателя. При этом у магазина есть законное основание требовать это.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс отметила, что в Эстонии законом запрещено продавать алкоголь несовершеннолетним, и с обязательством носить маски этот запрет никуда не делся.

Для проверки возраста необходимо иметь с собой документ и показать лицо, чтобы удостоверится в личности покупателя, для чего нужно на секунду снять маску, объясняет она.

Coop Eesti и Prisma подтвердил, что у магазинов также есть право попросить покупателей на секунду снять маску, чтобы проверить их возраст.

Пресс-секретарь Prisma Иво Рулль сравнил это с паспортным контролем в аэропорту, где также необходимо на момент снять маску и показать лицо.

При этом торговые сети отмечают, что маску можно снять безопасно, так как в магазине соблюдается правило 2+2 и есть дезинфицирующие средства для рук.

Батс отметила, что полиция проверяет то, как в магазинах продается алкоголь несовершеннолетним.

Foto: Sotsiaalmeedia
Читайте также: