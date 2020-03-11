Пользователи мобильной сети Telia проговорили 1,4 миллиарда минут

В прошлом году абоненты мобильной сети Telia Eesti общались на протяжении более чем 1,4 миллиарда разговорных минут и отправили более 500 миллионов сообщений, сообщается в пресс-релизе фирмы.
”Объем мобильных звонков в сети Telia вырос в прошлом году на 3 %. Это показывает, что люди по-прежнему активно пользуются мобильными звонками для повседневного общения. Образно говоря, в нашей сети в 2019 году проговорили по одной минуте на каждого жителя Индии”, — сказал Кристьян Вийлманн, исполняющий обязанности руководителя подразделения частных клиентов Telia Eesti.
Одновременно это подтверждает, что разговоры по телефону не теряют популярности наряду со всевозможными остальными каналами общения (различные приложения, платформы общения, социальные сети и пр.). Например, в 2019 году объем мобильных звонков, сделанных в сети Telia, более чем на 10 % превысил результат 2016 года.
Еще больший рост показала отправка текстовых SMS-сообщений. В 2019 году в сети Telia было отправлено более 500 миллионов сообщений, что на 11 % больше, чем годом раньше. В росте этого показателя важную роль играет активное использование услуги Mobiil-ID.
По заверению Вийлманна, в последние годы растет популярность звонков за границей. Например, в 2019 году объем звонков, сделанных клиентами Telia за границей, на целых 65 % превысил показатель 2016 года. На этот тренд, прежде всего, повлияла регуляция роуминга и более выгодные пакеты, предлагаемые клиентам.
Помимо всего прочего, в конце прошлого года мобильные звонки 4G, или VoLTE (voice over LTE), стали технологией разговорной связи с наибольшим объемом в мобильной сети Telia, составив около 40 процентов всех звонков в сети Telia.
Прошедший год был активным для Telia и с точки зрения развития мобильной сети, в которую предприятие инвестировало миллионы евро. Всего в 2019 году Telia осуществила около 1200 работ по развитию своей мобильной сети.
За год Telia в общем разместила по всей Эстонии почти 500 новых опорных станций мобильной связи и обновила почти 130 существующих станций. В мобильной сети 4G объем опорных станций увеличили более чем в 400 местах, а также внедрили около 120 различных решений связи.
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