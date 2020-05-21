21.05.2020, 18:17

Получившим от государства компенсацию по зарплате кредит на покупку машины в ближайшее время не дадут


Лийса Ребане, Eesti Päevaleht
EST
Получившим от государства компенсацию по зарплате кредит на покупку машины в ближайшее время не дадут
Tiit Blaat

Клиенту, получившему от Кассы по безработице компенсацию по зарплате, банк, скорее всего, не даст кредит на покупку машины, потому что кредитный риск увеличился.

Если работодатель желающего купить автомобиль человека ходатайствовал о компенсациях на зарплату, то прежде чем обращаться в банк за кредитом, работнику придется подождать, пока с последнего платежа Кассы по безработицы не пройдет три месяца.

В портал Kasulik обратилась читательница Яника (имя изменено), которая недавно попыталась взять кредит на покупку автомобиля, но получила отрицательный ответ.

Попробуйте снова, когда договор с Кассой по безработице завершится

"Coop Pank позвонил и спросил, безработная ли я, поскольку мне на счет переведены деньги из Кассы по безработице. Я ответила, что работаю, и что это поддержка, которую дали работодателю", - сказала Яника.

Следующим был вопрос о том, снижена ли у женщины зарплата. "Ответила, что на 25%, на что мне сообщили об отказе в кредите. Посоветовали вновь попытаться, когда завершиться договор с Кассой по безработице", - рассказала Яника.

"Чуть позже подала ходатайство в SEB. Они спросили еще до представления выписки, возможна ли у меня потеря работы или сокращение зарплаты", - продолжает Яника. Женщина ответила, что точно не потеряет работу, а снижение зарплаты на 25% будет действовать еще один месяц.

"Они ответили более красиво, но тоже отрицательно. В ответе говорилось, что нынешнее негативное решение ни в коем случае не означает, что банк и в будущем не даст кредита, но сейчас выдача нового кредита не является со стороны банка ответственным", - добавила Яника.

До компенсации ответ был положительным

"Мой банк - Swedbank, и я подавала туда ходатайство до поступления первого платежа от Кассы по безработице. Сразу же получила оттуда положительный ответ, для принятия которого у меня есть время до начала июля", - сказала Яника. Но теперь, как оказалось, у нее нет возможности сравнить предложение Swedbank с другими. Правда, она уже сама не уверена, делать сейчас покупку или нет.

"Даже не знаю, покупать или подождать. Поспрашивала вокруг, но какого-то внятного ответа не получила", - говорит Яника, в беспокойстве о том, что если в середине июля или в августе запросит у своего банка новое предложение, то не повлияет ли на него в худшую строну получение ею компенсации.

Получение компенсации не исключает кредита

По словам начальника отдела лизинга Coop Pank Мартина Ильвеса, получение компенсации по зарплате от Кассы по безработице означает, что у работодателя возникла необходимость сократить зарплаты, то есть предприятие столкнулось с экономическими трудностями.

"Следовательно, увеличился риск потерять рабочее место. До тех пор, пока есть неуверенность в сохранении дохода или рабочего места, нужно с новыми обязательствами обождать, быть бережливым, избегать больших раходов, создать себе финансовый буфер по меньшей мере в объеме трехмесячного дохода", - рекомендует Ильвес.

"При ответственном кредитовании мы исходим из принципа, что клиенты должны спокойно справляться с выполнением своих обязательств", - отметил Ильвес и порекомендовал клиентам, имеющим кредитную нагрузку, продумать сценарий сокращения дохода и возможность исполнения в этом случае своих обязательств.

Коллега Ильвеса из Swedbank Карин Саар говорит, что ходатайство работодателя о получении от Кассы по безработицы поддержки не исключает для работника кредита или лизинга. "Окончательное решение зависит от конкретного клиента", - заверила она.

"Важно, чтобы доход был устойчивым, а не компенсированным временными государственными мерами. Нужно помнить, что помощь Кассы по безработице - временная мера, а это означает, что после ее завершения фирма может пересмотреть ход своей деятельности. А это может закончиться для ходатайствующего о кредите плохой новостью", - отметила в то же время Саар.

Подождите три месяца

Член правления AS SEB Liising Рейн Карофельд тоже подчеркнул, что клиенты, которые сейчас раздумывают о покупке машины, должны исходить прежде всего из своих финансовых возможностей. "При малейшем подозрении, что материальная ситуация может в ближайшее время ухудшиться, нужно отложить покупку", - предупредил он.

Для того, чтобы у получателя кредита была уверенность, что он сможет выполнять в будущем свои обязательство, очень важно, по словам Карофельда, чтобы доход был гарантированным, а не зависил от компенсаций государства. Он пояснил, что гарантированным доход можно считать тогда, когда он восстановлен в полном объеме в течение как минимум трех месяцев после получения государственной поддержики.

По словам Саар, нельзя говорить о каком-то едином правиле - сколько должно пройти времени, чтобы вновь подавать ходатайство об автокредите или лизинге. "Более распространенная причина отказа - некорректная кредитная история. В этом случае мы исходим из того, что она должна быть корректной по меньшей мере шесть месяцев до принятия нового обязательства, - добавила Саар. - Если имеющиеся обязательства погашаются с задолженностью, то нет смысла брать новый кредит, чтобы еще больше увеличивать платежную нагрузку".

Ильвес добавляет: "При принятии решения о взятии кредита нужно учитывать и сценарий, по которому, например, зарплата сократится на 30% или один из членов семьи на год потеряет свой доход".

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