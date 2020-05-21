Получившим от государства компенсацию по зарплате кредит на покупку машины в ближайшее время не дадут

Если работодатель желающего купить автомобиль человека ходатайствовал о компенсациях на зарплату, то прежде чем обращаться в банк за кредитом, работнику придется подождать, пока с последнего платежа Кассы по безработицы не пройдет три месяца.

В портал Kasulik обратилась читательница Яника (имя изменено), которая недавно попыталась взять кредит на покупку автомобиля, но получила отрицательный ответ.

Попробуйте снова, когда договор с Кассой по безработице завершится

"Coop Pank позвонил и спросил, безработная ли я, поскольку мне на счет переведены деньги из Кассы по безработице. Я ответила, что работаю, и что это поддержка, которую дали работодателю", - сказала Яника.

Следующим был вопрос о том, снижена ли у женщины зарплата. "Ответила, что на 25%, на что мне сообщили об отказе в кредите. Посоветовали вновь попытаться, когда завершиться договор с Кассой по безработице", - рассказала Яника.

"Чуть позже подала ходатайство в SEB. Они спросили еще до представления выписки, возможна ли у меня потеря работы или сокращение зарплаты", - продолжает Яника. Женщина ответила, что точно не потеряет работу, а снижение зарплаты на 25% будет действовать еще один месяц.

"Они ответили более красиво, но тоже отрицательно. В ответе говорилось, что нынешнее негативное решение ни в коем случае не означает, что банк и в будущем не даст кредита, но сейчас выдача нового кредита не является со стороны банка ответственным", - добавила Яника.

До компенсации ответ был положительным

"Мой банк - Swedbank, и я подавала туда ходатайство до поступления первого платежа от Кассы по безработице. Сразу же получила оттуда положительный ответ, для принятия которого у меня есть время до начала июля", - сказала Яника. Но теперь, как оказалось, у нее нет возможности сравнить предложение Swedbank с другими. Правда, она уже сама не уверена, делать сейчас покупку или нет.

"Даже не знаю, покупать или подождать. Поспрашивала вокруг, но какого-то внятного ответа не получила", - говорит Яника, в беспокойстве о том, что если в середине июля или в августе запросит у своего банка новое предложение, то не повлияет ли на него в худшую строну получение ею компенсации.