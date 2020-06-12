Получившая помощь от Кассы по безработице компания нанимает 85 новых сотрудников: экспортные заказы растут

По словам генерального директора Heavy Industry Estonia Марко Лавинга, портфель экспортных заказов компании растет, и для его обслуживания требуются как квалифицированные сотрудники, так и просторабочие.

По словам Лавинга, Heavy Industry Estonia — хороший пример компании, получившей стратегическую выгоду от мер Кассы по безработице: "С помощью дополнительной поддержки мы сохранили текущие рабочие места".

Heavy Industry Estonia OÜ — эстонская машиностроительная компания, которая работает в бывшем цехе "Двигателя" в городке Юлемисте. Компания производит моторы круизных лайнеров, оффшорные краны, детали ветрогенераторов, а также предоставляет аутсорсинг другим предприятиям машиностроительной промышленности Эстонии.

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