Польское издание: Москва хочет разорить порты стран Балтии и уничтожить проект Rail Baltic

На этот раз в американский санкционный список попали два высокопоставленных функционера из Венесуэлы, бизнесмен из Камбоджи, а также Айварс Лембергс (Aivars Lembergs) из Латвии — предприниматель, а одновременно мэр портового города Вентспилс (с 1988 года он переизбирался на этот пост уже пять раз) и самый популярный латвийский политик.

Портовый олигарх и список его ”стипендиатов”



Лембергс и его компании контролируют не только порт в том городе, где он занимает пост мэра, но и гораздо более крупный — в Риге. В целом его бизнес — это порты и транзит товаров, при этом стоит отметить, что латвийская столица выступает основным местом перегрузки, в частности, экспортирующегося в Европу российского угля.

Латвийские СМИ в последнее время публиковали копии страниц из записных книжек Лембергса со списками его ”стипендиатов”. Рядом с фамилиями политиков из разных движений были указаны цифры, которые отдельные комментаторы считают суммами, выплаченными этим людям олигархом.

Сейчас он возглавляет созданную им самим региональную партию ”Латвии и Вентспилсу”, которая заняла доминирующее положение на локальной политической сцене, но, как полагают журналисты Русской службы ”Би-би-си”, его влияние простирается гораздо дальше. Лембергс считается серым кардиналом латвийского Союза зеленых и крестьян — образования, вот уже почти 20 лет (оно появилась в 2002 году) входящего в состав каждой очередной правящей коалиции.

При этом Лембергс выступает решительным критиком политики нынешнего руководства Латвии и его стратегии продвижения латышского языка в системе школьного образования в ущерб русскому, а также сторонником сближения с Россией и углубления экономического сотрудничества с восточным соседом. Между тем Латвия уже много лет не может справиться с проблемой хорошо организованного и занимающего пророссийскую позицию крупного (40% от населения страны) русскоязычного меньшинства, в лояльности которого латвийскому государству многие высказывают сомнения.