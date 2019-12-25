Польское издание: Москва хочет разорить порты стран Балтии и уничтожить проект Rail Baltic

Профессор Латвийского университета Оярс Скудра (Ojārs Skudra) заявил прессе, что ”в Латвии никто не понимает, почему американцы обратили внимание на Лембергса только сейчас, ведь о нем пишут и говорят уже лет 15”. Однако произошедшее кажется частью более широкой картины. Возможно, именно сейчас начинается игра, ставка в которой — независимость Латвии и ее соседей, а также их место в американских планах обороны восточного фланга НАТО. Управлением портами в Риге и Вентспилсе уже занялось государство, но все указывает на то, что это лишь начало битвы за контроль над стратегической инфраструктурой в странах Балтии.
Россияне усиливают давление
Страны Балтии много лет жили за счет транзита российских товаров и сырья, которое экспортировалось из Содружества Независимых Государств на рынки западных стран. Заниматься этим позволяли созданные еще в советские времена транспортные сети (дороги, железнодорожные пути, трубопроводы) и развитая портовая инфраструктура. Однако Москва, судя по всему, пришла к выводу, что следует ”перекрыть вентиль” и направить экспортные потоки в собственные порты, лишив таким образом маленькие страны Балтии существенного источника доходов.
Для Латвии, где треть бюджетных поступлений обеспечивают субсидии ЕС, которые могут сократить на фоне Брексита и проблем с балансированием европейского бюджета, потеря 600 миллионов долларов (в такую сумму оценивается доход от транзита российских товаров) станет болезненным ударом. Под вопросом окажется как стабильность экономики, так и увеличение расходов, например, на военные цели.
По официальным данным российского министерства транспорта, через прибалтийские порты Россия в 2018 году импортировала 3 миллиона тонн товаров, а экспортировала 33 миллиона тонн. Местные предприниматели, как говорят российские специалисты, заработали на портовых сборах и других оплатах примерно 30 миллиардов рублей, то есть около 480 миллионов долларов.
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