Польские яблоки в несколько раз дешевле эстонских, но зато напичканы химикатами

По словам главы Союза садоводства Раймонда Страстина, самообеспеченность местными яблоками в Эстонии ниже 10%. При этом эстонские яблоки всегда скупают — все равно по какой цене.

В год в Эстонии употребляется 160 000 тонн овощей, но самообеспеченность выращенными на эстонской земле овощами достигает лишь 55%.

Самообеспеченность местными ягодами также составляет 10%. Например, в прошлом году был собран урожай в 8900 тонн ягод и овощей, а эстоноземельцами съедено было более 100 000 тонн.

В Эстонии ягоды и фрукты выращивают на территории в 7100 гектаров, на 2600 гектаров из которых приходятся яблоки и груши. За ними идет клубника, которая в прошлом году выращивалась на 800 гектарах, а черная смородина — почти на 600 гектарах.



Среди яблок самые дешевые польские: в наших магазинах их можно купить по цене от 69 до 99 центов за килограмм. Килограмм итальянских и голландских яблок стоит, как правило от 1,5 до 2 евро, а эстонские дороже всего — по 2,5-3 евро за килограмм.

Зато эстонские яблоки намного чище, так как наши законы не разрешают использовать так много пестицидов, как в Центральной и Южной Европе, говорит руководитель Halika Õunatalu Лаури Касванд. Поэтому эстонские яблоки чистые и не содержат химикатов, от этого цена и выше.

Он объяснил, что цену эстонских яблок делает выше уже один лишь северный климат: урожайность в два раза меньше, да и сам урожай тоже меньше. В эстонских садоводствах средняя урожайность яблок составляет 20–25 тонн с гектара, а в южных странах — 30–40 т/га, иногда достигая рекордных 70 т/га. Урожайность повышает и использование пестицидов.

Касванд добавил, что по сравнению с Польшой в Эстонии также на 1-2 месяца короче вегетационный период: там деревья начинают цвести раньше, а часть урожая собирают позже. Однако из-за этого вредители чаще атакуют их деревья, от этого и необходимость защиты пестицидами.