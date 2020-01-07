07.01.2020, 09:45

Положение незавидное: в Эстонии падают многие важные экономические показатели

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Tõnu Mertsina
Tõnu MertsinaFoto: Priit Simson

Падение промышленного производства в ноябре усилилось. Производство электроэнергии сократилось на 43% из-за высокой цены квот на выброс двуокиси углерода. Падение производства электроэнергии также оказывает негативное влияние на добычу сланца, которая снизилась на 42%. Всё более слабые результаты демонстрирует обрабатывающая промышленность, где объём производства сократился на 4%, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Объём производства в обрабатывающей промышленности снижается

С сентября прошлого года показатели обрабатывающей промышленности, которая является нашей основной экспортной отраслью и зависит от внешнего спроса, резко ухудшились. Ухудшение носит широкомасштабный характер — в ноябре сокращение производства коснулось трёх четвертей всех отраслей обрабатывающей промышленности, при этом деревообрабатывающая промышленность оказала наиболее негативное влияние. Объёмы производства в деревообрабатывающей промышленности снижались в течение нескольких месяцев подряд, а в прошлом году средний объем производства в этой отрасли был ниже, чем раньше. Основной причиной слабых показателей деревообрабатывающей промышленности стала вызванная распространением короеда санитарная рубка лесов в Центральной и Западной Европе, что привело к переизбытку древесины и снижению цен на неё. Снижение показателей активности этой отрасли в последние месяцы обусловлено также влиянием более высокой сравнительной базы конца позапрошлого года. В дополнение к лесной промышленности, наиболее сильное негативное влияние оказало производство прицепов и другого транспортного оборудования, мебели и деревянных домов, а также электронного оборудования.

Снижаются как экспортный оборот, так и продажи на внутреннем рынке

Оборот обрабатывающей промышленности в последние месяцы снизился как по экспорту, так и по продажам на внутреннем рынке. Отчасти это и здесь связано с более высокой сравнительной базой. В декабре такого эффекта сравнительной базы больше не было, поэтому продажи, вероятно, были немного лучше. Тем не менее, экспортный оборот обрабатывающей промышленности снизился в четвёртом квартале прошлого года, и мы, вероятно, увидим в публикуемых в конце февраля результатах четвёртого квартала значительное ослабление показателей ВВП в части экспорта товаров. Это, в свою очередь, также сдерживает экономический рост.

Спрос у торговых партнёров Эстонии снижается

Снижение объёмов производства в обрабатывающей промышленности Эстонии было ожидаемым. Рост импорта товаров у наших основных торговых партнёров то есть их спроса резко замедлился или даже снизился. Кроме того, ожидания роста объёмов производства и экспорта эстонских промышленных предприятий долгое время ухудшались. В этом году внешний спрос, как ожидается, будет слабее, чем в прошлом году, что также приводит к ухудшению экспортных возможностей. В то же время появились и первые положительные признаки в мировой торговле — индексы деловой активности в США и Китае улучшаются в течение нескольких месяцев, в Германии замедлилось ухудшение этого показателя. В мире в целом индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности всё ещё показывает снижение объёмов производства, но это снижение, похоже, достигло дна.

Предприятия должны быть готовы в условиях замедления роста оборота снижать расходы на рабочую силу

В этом году экономический рост Эстонии замедлится. Это должно ослабить спрос на рабочую силу и немного замедлить быстрый рост заработной платы. Тем не менее, рост заработной платы будет оставаться относительно быстрым, а затраты на оплату труда в условиях ожидающегося замедления роста оборота могут вырасти слишком сильно. У компаний, которые не смогут приспособить свои затраты на рабочую силу к замедлению или снижению темпов роста оборота, их способность инвестировать может снизиться, и это может ограничить их конкурентоспособность. Слишком высокая стоимость рабочей силы делает бизнес уязвимым.

Высокий уровень доверия поддерживает потребление

Тем не менее, рост потребления остаётся умеренным. Быстрый рост заработной платы, низкие процентные ставки и высокий уровень доверия потребителей в последнем квартале прошлого года поддерживали рост розничных продаж в Эстонии с учётом инфляции. В октябре и ноябре этот показатель увеличился почти на 4% в годовом сравнении и, вероятно, продолжал хорошо расти в декабре. Замедление роста реальной чистой заработной платы в прошлом году замедлило частное потребление (розничная торговля — лишь часть структуры потребления). В этом году реальный рост чистой заработной платы продолжит замедляться, а рост занятости замедлится, что может ещё больше сдерживать рост потребления. Однако, поскольку эстонские домохозяйства в среднем потребляют меньше, чем составляют их доходы, у них также есть возможности для увеличения своего потребления за счёт своих сбережений. К сожалению, однако, сбережения распределены неравномерно.

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