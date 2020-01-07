Положение незавидное: в Эстонии падают многие важные экономические показатели

Оборот обрабатывающей промышленности в последние месяцы снизился как по экспорту, так и по продажам на внутреннем рынке. Отчасти это и здесь связано с более высокой сравнительной базой. В декабре такого эффекта сравнительной базы больше не было, поэтому продажи, вероятно, были немного лучше. Тем не менее, экспортный оборот обрабатывающей промышленности снизился в четвёртом квартале прошлого года, и мы, вероятно, увидим в публикуемых в конце февраля результатах четвёртого квартала значительное ослабление показателей ВВП в части экспорта товаров. Это, в свою очередь, также сдерживает экономический рост.

Спрос у торговых партнёров Эстонии снижается

Снижение объёмов производства в обрабатывающей промышленности Эстонии было ожидаемым. Рост импорта товаров у наших основных торговых партнёров то есть их спроса резко замедлился или даже снизился. Кроме того, ожидания роста объёмов производства и экспорта эстонских промышленных предприятий долгое время ухудшались. В этом году внешний спрос, как ожидается, будет слабее, чем в прошлом году, что также приводит к ухудшению экспортных возможностей. В то же время появились и первые положительные признаки в мировой торговле — индексы деловой активности в США и Китае улучшаются в течение нескольких месяцев, в Германии замедлилось ухудшение этого показателя. В мире в целом индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности всё ещё показывает снижение объёмов производства, но это снижение, похоже, достигло дна.

Предприятия должны быть готовы в условиях замедления роста оборота снижать расходы на рабочую силу