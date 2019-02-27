Половина работников отказываются от выдвижения своей кандидатуры из-за недостаточной информации о зарплате

Кроме того, 44% работников указали в качестве причины отказа от выдвижения своей кандидатуры недостаточную обратную связь со стороны работодателя, и 37% отказались, поскольку информация о зарплате была недостаточной и на этапах процесса найма. Более трети работников, остановившихся на полпути при выдвижении своей кандидатуры, отметили, что работодатель не связывался с ними в обещанное время (36%) или полученная во время интервью информация существенно отличалась от содержания объявления о работе (34%). 27% работников прекратили свое выдвижение также по той причине, что этот процесс занимал слишком много времени.

”Хотя интерес к предложениям о работе рекордно высок, большинство работодателей ощущают, что поиск персонала становится все сложнее. Поэтому работодателям важно понять, как изменились ожидания работников на сегодняшнем рынке труда и почему люди останавливаются на полпути при выдвижении своей кандидатуры”, — считает менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”Публикация размера зарплаты в объявлении о работе становится все более распространенной, что делает рынок рабочей силы более прозрачным и справедливым. Это также увеличивает число кандидатов, в том числе, повышает интерес подходящих работников к предложениям о работе. В Латвии с ноября прошлого года, когда публикация диапазона зарплат в объявлениях о работе стала обязательной, замечен резкий рост числа кандидатов”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер считает, что, хотя в последнее время много говорится о важности ”мягких” ценностей для удержания и найма работников, это не означает, что зарплата менее важна. ”Работник все же желает знать, какая зарплата его ждет”.

”Опросы Агентства по исследованию зарплат показывают, что чем сложнее человеку обеспечить свои потребности на получаемую зарплату, тем выше его готовность сменить место работы при меньшей разнице в зарплате. В то же время, намного бόльшая зарплата мотивирует поменять работу и удовлетворенных своим доходом работников”, — сказала Кадри Сеэдер.

Независимое Агентство по исследованию зарплат (www.palgainfo.ee) и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) опрашивают работодателей и работников два раза в год — весной и осенью. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплат в Эстонии.