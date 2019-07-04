Половина народа и более половины эстонской экономики находится в Харьюмаа

Население Харьюского уезда растет главным образом за счет миграции из других уездов страны, на 1 января минувшего года оно достигло 610 468 человек.
73% населения Харьюмаа (или 448 758 человек) проживало в прошлом году в Таллинне. Население столицы за 10 лет выросло на 12%. За то же время в соседних с Таллинном волостях население выросло еще больше: Раэ — 78%, Харку — 38%, Кийли и Виймси — по 34%. За 20-летний период население этих волостей выросло более чем в два раза.
Харьюский уезд отличается и самой высокой трудовой занятостью. В 2018 году там проживали 432 300 человек в возрасте трудовой активности (15-74), что составляет 71 процент населения. Трудились из них 74% или 320 000 человек. Уровень трудовой занятости зашкаливает за 70 процентов также в Тартумаа, в других регионах он 65% и менее.
В 2016 году ВВП Эстонии в текущих ценах составлял 21,1 млрд евро, доля Харьюмаа составляла (по данным Департамента статистики) 64% или 13,5 млрд евро. ВВП в расчете на одного жителя составлял 23 294 евро, в полтора раза больше, чем в целом по Эстонии. В Таллинне этот показатель был 26 462 евро (в 1,7 раза больше, чем показатель Эстонии в целом). В Таллинне создается 53% ВВП Эстонии.
В Харьюмаа действовало в 2017 году 70 995 экономически активных предприятий, большинство из которых (55 549 или 78%) зарегистрированы в Таллинне.
87% харьюских компаний принадлежали эстонским собственникам, 12% — зарубежным, остальные — государству или местным самоуправлениям. 94% предприятий представляют из себя микрофирмы, где трудятся до 9 работников. Доля крупных компаний (свыше 250 работников) составляет 0,2%.
Хорошее транспортное сообщение позволяет жителям ближайших к Таллинну волостей приезжать в столицу на работу. Согласно исследованию Kantar Emor, в 2017 году по рабочим дням в Таллинн прибывали 63 000 человек, из них на автомобилях 50 000, свыше 11 000 — на общественном транспорте.
Таблицы:
1. число экономически активных предприятий из расчета на 1000 жителей;
2. сферы деятельности предприятий Харьюмаа.
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