Половина народа и более половины эстонской экономики находится в Харьюмаа

В 2016 году ВВП Эстонии в текущих ценах составлял 21,1 млрд евро, доля Харьюмаа составляла (по данным Департамента статистики) 64% или 13,5 млрд евро. ВВП в расчете на одного жителя составлял 23 294 евро, в полтора раза больше, чем в целом по Эстонии. В Таллинне этот показатель был 26 462 евро (в 1,7 раза больше, чем показатель Эстонии в целом). В Таллинне создается 53% ВВП Эстонии.

В Харьюмаа действовало в 2017 году 70 995 экономически активных предприятий, большинство из которых (55 549 или 78%) зарегистрированы в Таллинне.

87% харьюских компаний принадлежали эстонским собственникам, 12% — зарубежным, остальные — государству или местным самоуправлениям. 94% предприятий представляют из себя микрофирмы, где трудятся до 9 работников. Доля крупных компаний (свыше 250 работников) составляет 0,2%.

Хорошее транспортное сообщение позволяет жителям ближайших к Таллинну волостей приезжать в столицу на работу. Согласно исследованию Kantar Emor, в 2017 году по рабочим дням в Таллинн прибывали 63 000 человек, из них на автомобилях 50 000, свыше 11 000 — на общественном транспорте.

Таблицы:

1. число экономически активных предприятий из расчета на 1000 жителей;

2. сферы деятельности предприятий Харьюмаа.