11.03.2021, 11:25

Полное освобождение от арендной платы за использование городских площадей распространяется на весь Таллинн

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EST 19
Suletud toidukoht
Suletud toidukohtFoto: Andres Putting

Пакет планируемых Таллинном дополнительных мер помощи предусматривает освобождение до конца апреля от арендной платы продавцов, предприятия общепита и другие, попадающие под действующие установленных правительством ЭР ограничений предприятия, использующие принадлежащие городу площади. Мера распространяется на весь город.

Вице-мэр Айвар Рийсалу сообщил, что Таллинн расширяет на всю городскую территорию льготы для действующих на городских площадях предприятий, таких, как, например, предприятия торговли и общественного питания, которые попали под действие установленных ЭР ограничений.

”Ставка освобождения от арендной платы для вышеуказанных предпринимателей всего города повысится до 100%, — сказал Рийсалу. — Освобождение от арендной платы получат также городские строения, то есть террасы, расположенные в центре города. Мера действует до конца апреля, но весной мы можем пересмотреть это решение”.

До конца апреля Таллинн не будет взимать арендную плату с действующих на принадлежащих городу бизнес-площадях недоходных обществ, а также предприятий сферы общественного питания, торговли, обслуживания, образования (в том числе дошкольного), опеки, спорта, деятельности по интересам, молодежной работы, искусства и культуры. Для этого планируется утвердить льготу в 100-процентном объеме, предназначенную для арендаторов городских площадей всего города.

Также планируется быстро оплачивать выставленные городу счета, продолжить выплату пособий на дигитальные решения для малых предпринимателей и освободить городские спортклубы и спортивные организации от арендной платы.

Как отметил Айвар Рийсалу, во время кризиса город будет оплачивать счета от своих партнеров как можно быстрее.

”Как правило, учреждения оплачивают счета в течение 21 или 30 дней, — пояснил вице-мэр. — Мы планируем до конца года оплачивать счета своим партнерам в течение десяти рабочих дней”.

Также для договорных партнеров города до конца года будут действовать более мягкие условия.

”Город не будет применять пени или договорные штрафы в отношении всех заключивших с городом договоры предприятий, у которых из-за сложившейся во всем мире ситуации возникли проблемы с выполнением договорных обязательств, — сказал Айвар Рийсалу. — В случае необходимости мы продлим разумный срок поставки или выполнения договора. С помощью нашей популярной ”дигитальной” меры помощи малые предприятия смогут повысить свои возможности функционирования во время кризиса. Большая часть наших предприятий — это малые фирмы и поэтому они все вместе играют очень большую роль в экономике Эстонии. Можно ходатайствовать о пособии в размере до 6000 евро на год для приобретения или развития программного обеспечения или лицензии”.

Дигитальным пособием для малого предприятия город поддерживает покупку программного обеспечения или лицензии, или связанные с развитием расходы на программирование, внедрение или тестирование — максимальный объем составляет 6000 евро в год на одно предприятие. Подробная информация находится здесь.

Организаторы несостоявшихся конференций, спортивных и культурных мероприятий, которые до начала ограничений понесли подтвержденные необратимые расходы, не должны выплачивать полученные от Таллинна на организацию этих мероприятий пособия.

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