22.01.2020, 18:46

Полмиллиона жителей Эстонии получат возврат переплаченного подоходного налога. Проверьте, вернут ли вам?


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Полмиллиона жителей Эстонии получат возврат переплаченного подоходного налога. Проверьте, вернут ли вам?
Illustratsioon: Oliver Tsupsman/EPL

Подача налоговых деклараций в Эстонии начнется 15 февраля, свыше 500 000 жителей страны имели в 2019 году доход ниже необлагаемого минимума и получат поэтому от государства в качестве возврата почти 150 млн евро.

"Платежи по возврату начнут производить с 26 февраля", - сообщила начальник отдела


Налогового и таможенного департамента (MTA) Эвелин Лийвамяги.

По словам сотрудника налоговой службы, речь идет о предполагаемой сумме, которая будет уточняться после подачи деклараций.

Вместе с тем многим жителям страны придется доплатить, по предварительным данным, общая сумма составляет 13 миллионов.

Каждый налогообязанный может сам проверить на сайте MTA в разделе "Мои доходы" остался ли он по итогам прошлого года должен государству или переплатил. Действовать нужно согласно указаниям на видео.

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