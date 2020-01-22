Полмиллиона жителей Эстонии получат возврат переплаченного подоходного налога. Проверьте, вернут ли вам?

"Платежи по возврату начнут производить с 26 февраля", - сообщила начальник отдела



Налогового и таможенного департамента (MTA) Эвелин Лийвамяги.

По словам сотрудника налоговой службы, речь идет о предполагаемой сумме, которая будет уточняться после подачи деклараций.

Вместе с тем многим жителям страны придется доплатить, по предварительным данным, общая сумма составляет 13 миллионов.

Каждый налогообязанный может сам проверить на сайте MTA в разделе "Мои доходы" остался ли он по итогам прошлого года должен государству или переплатил. Действовать нужно согласно указаниям на видео.