Полмиллиона жителей Эстонии получат возврат переплаченного подоходного налога. Проверьте, вернут ли вам?
Подача налоговых деклараций в Эстонии начнется 15 февраля, свыше 500 000 жителей страны имели в 2019 году доход ниже необлагаемого минимума и получат поэтому от государства в качестве возврата почти 150 млн евро.
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