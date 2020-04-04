Политик EKRE: я тоже был клиентом Кассы по безработице, но работу там не нашел

Политик рассказал, что и сам был когда-то клиентом биржи труда, но работу там не нашел: "Я много раз менял свою квалификацию. Сначала был журналистом, потом менеджером по маркетингу, а затем и вовсе лишился работы. Был клиентом биржи труда, но мне она особо не помогла. Эта история произошла в 1994 году, и биржа была мне нужна для того, чтобы воспользоваться компенсацией и медицинской страховкой. Я вовсе не надеялся получить там работу".

Эспенберг сам нашел себе работу в сфере туризма, но в 1999 году вновь грянул экономический кризис: "Работа за 300 евро не прокормит. Пришлось опять поменять профиль. Пошел в политику и вот теперь я уже в Рийгикогу. Так что все время надо думать, что необходимо предпринять для своего будущего".

По оценке политика, если у человека ничего не выходит с поиском работы, нужно уметь быстро перестраиваться. "Хорошие места на бирже не раздают", — отметил он.