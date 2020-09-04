Полиция продлит ограничение ночной продажи алкоголя в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

По словам Идаского префекта Тарво Круупа, Департамент полиции и погранохраны исходит от еженедельного обзора статистики по заболеваемости коронавирусом и советов Департамента здоровья.

”Хотя в течение последних дней в Ида-Вирумаа был относительно небольшой рост числа зараженных, то общее количество как больных, так и находящихся под наблюдением людей является очень большим. Если перед установлением ограничения на продажу алкоголя ночью число зараженных коронавирусом в Ида-Вирумаа составляло 26 человек на 100 000 жителей, то на вчерашний день этот показатель был 66 человек на 100 000 жителей”, — сказал префект.

”Цель ограничения продажи алкоголя в ночное время — остановить распространение коронавируса. Продлением ограничения на ночную продажу алкоголя мы способствуем соблюдению социальной дистанции и избегаем скопления компаний в маленьких помещениях, тем самым уменьшая физический контакт с людьми, чтобы защитить наших людей от этой болезни”, — объяснил Крууп.

Из данных Департамента здоровья следует, что в Харьюмаа именно Таллинн, учитывая плотность и численность населения, является тем регионом Эстонии, где риск наиболее высок. По состоянию на сегодняшний день в Харьюмаа насчитывается 92 зараженных, из них 79 — в Таллинне. То есть число заболевших на 100 000 жителей в столице только за неделю выросло в два раза.

На этих выходных в Таллинне пройдут спортивные соревнования IRONMAN, на которые соберутся многие друзья спорта и которые будут сопровождаться празднованиями. Также начался учебный год, что означает, что в городе и его увеселительных заведениях будет много молодежи. То есть впервые за долгое время в Таллинне будет гораздо больше обычного гостей из других уездов, а также иностранцев.

”Так как погода уже прохладная, больше людей будет находится в помещениях, где при употреблении алкоголя могут возникнуть ситуации, когда люди забудут о соблюдении безопасной дистанции и правилах гигиены и заболеваемость может вырасти. Поэтому и я поддерживаю продление ограничения на ночную продажу алкоголя", — сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани.