07.11.2019, 16:14

Полиция обнаружила на строительных объектах нелегальных рабочих из Украины

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за пределами Таллинна!
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фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

Вчера полиция и инспекция труда провели рейд на объектах по строительству новых зданий Хаапсалуской и Таэблаской основных школ и выявили на обоих объектах нелегальных иностранных рабочих, пишет Lääne Elu.

В ходе рейда чиновники проверили, на законных ли основаниях находятся и работают в Эстонии иностранные рабочие. На строительстве Хаапсалуской основной школы, где генеральным подрядчиком является Nordlin Ehitus OÜ, было выявлено четыре нарушения. Все четверо нарушителей работали на одну из фирм-судподрядчиков, название которой не обнародуется, поскольку следствие только началось.

Один нарушитель — проживающий в Латвии мужчина без гражданства, который работал на стройке уже несколько недель. В его отношении было возбуждено дело о проступке, за которым последовал штраф. Также на объекте работали три гражданина Украины, приступившие к исполнению обязанностей в день проверки. Им было вынесено предупреждение.

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