Полиция обнаружила на строительных объектах нелегальных рабочих из Украины

В ходе рейда чиновники проверили, на законных ли основаниях находятся и работают в Эстонии иностранные рабочие. На строительстве Хаапсалуской основной школы, где генеральным подрядчиком является Nordlin Ehitus OÜ, было выявлено четыре нарушения. Все четверо нарушителей работали на одну из фирм-судподрядчиков, название которой не обнародуется, поскольку следствие только началось.

Один нарушитель — проживающий в Латвии мужчина без гражданства, который работал на стройке уже несколько недель. В его отношении было возбуждено дело о проступке, за которым последовал штраф. Также на объекте работали три гражданина Украины, приступившие к исполнению обязанностей в день проверки. Им было вынесено предупреждение.