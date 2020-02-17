Полиция Латвии возбудила уголовное дело в отношении эстонских платформ, испарившихся с деньгами инвесторов

Ранее латвийская полиция рассматривала доходившие до ее жалобы как неудавшиеся инвестиции, но позже было решено возбудить дело.

Расследование будет сопровождаться сотрудничеством с эстонскими коллегами.

В Эстонии также возбуждено уголовное дело в отношении упомянутых выше платформ.

Как мы уже писали ранее со ссылкой на передачу Nekā personīgā, Envestio что следы фирмы ведут в Латвию. По разным подсчетам фирме удалось собрать около 30 млн евро.

История с двумя краудфандинговыми платформами началась в январе. Обе зарегистрированы в Эстонии, где правовая регуляция позволяет относительно легко создать компании, оказывающие подобные услуги. Обе фирмы оказались в трудностях, и, насколько стало известно изданию Ärileht, на сотрудников полиции обрушилась лавина заявлений от обманутых.

Еще в январе начальник отдела экономических преступлений Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) Юхан Оясоо сообщил что, поступило большое количество жалоб, значительная часть которых — от зарубежных заявителей. Теперь полиция вплотную общается со своими зарубежными коллегами.

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