Полиция и налоговая хотят следить за каждым шагом строителей

Налогово-таможенный департамент, полиция и инспекция труда намерены бороться с процветающими в строительной сфере мошенничеством с налогом с оборота, нелегальной рабочей силой и зарплатами в конверте.

”С таким же успехом можно снабдить человека чипом. Человек постоянно двигается по строительной площадке и за ее пределами. Если записывать точное время, когда он там был, то это уже слежка?” — недоумевает глава строительной фирмы Ehitustrust Кайдо Сомелар.