12.12.2019, 11:44

Полиция и налоговая хотят следить за каждым шагом строителей

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Maksu-ja tolliameti kontrollreid Hiltoni hotelli ehitusplatsil
Maksu-ja tolliameti kontrollreid Hiltoni hotelli ehitusplatsilFoto: Rauno Volmar

Государство планирует бороться против мошенничества в строительном секторе с помощью создания новой масштабной базы данных (которая будет регистрировать всех приходящих на объект строителей), что вызывает у строителей много вопросов, пишет Äripäev.

Налогово-таможенный департамент, полиция и инспекция труда намерены бороться с процветающими в строительной сфере мошенничеством с налогом с оборота, нелегальной рабочей силой и зарплатами в конверте.

”С таким же успехом можно снабдить человека чипом. Человек постоянно двигается по строительной площадке и за ее пределами. Если записывать точное время, когда он там был, то это уже слежка?” — недоумевает глава строительной фирмы Ehitustrust Кайдо Сомелар.

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