Полезный совет: это приложение позволит сэкономить при работе из дома

Работа из дома, в режиме домашнего офиса стала для многих новой нормой. В работе из дома много плюсов: удобно, более продуктивно, экономия времени и транспортных расходов. При этом электроэнергии расходуется больше обычного. То, насколько выросли счета за электричество и можно ли было сэкономить, хорошо видно в смарт-приложении Eesti Energia.

За деньгами глаз да глаз

У Анники с мужем трое детей, семья живет в Таллинне, в парном доме. Анника говорит, что вообще-то она не слишком активный пользователь всяких приложений, но семья поставила целью следить за своими расходами, поэтому у нее в телефоне куча программ, которые помогают ей лучше вести бюджет. Одна из таких программ, которая всегда под рукой и всегда используется, — это приложение Eesti Energia.

”Мы внимательно следим, сколько расходуем электроэнергии и насколько велики счета. Не только для того, чтобы экономить, но и чтобы быть более экологичными. И приложение Eesti Energia в этом очень помогает”, — говорит Анника. Она объясняет, что в приложении можно увидеть потребление энергии в своем хозяйстве с точностью хоть до часа. А еще ей нравится, сравнивать потребление за разные периоды, например по неделям или месяцам.

Домашний офис увеличивает расход энергии

Когда из-за коронавируса в Эстонии была введена чрезвычайная ситуация, а школы перешли на дистанционное обучение, Анника и ее муж тоже стали работать из дома. После первой же недели в приложении сразу стало видно, как работа из дома отразилась на потреблении электроэнергии. Так, если в первую неделю марта семья из пяти человек израсходовала 90,6 кВт⋅ч, то потом, в условиях домашнего офиса потребление стало неуклонно расти.

Анника понимает, что это было неизбежно. ”Когда жизнь идет обычным чередом, по рабочим дням у нас никто три раза в день не готовит. И пять компьютеров у нас обычно не работают по 6–7 и более часов в день, да и, например, лампы теперь горят больше”, — объясняет она причины увеличения счета.

Приложение позволяет оставаться в рамках бюджета

Анника говорит, что теперь она не беспокоится по поводу счета, который вскоре должен прийти, потому что для того чтобы держаться в рамках бюджета, они с помощью приложения все время следят за расходом электричества.

”Пользоваться приложением просто, достаточно пары нажатий — и можно увидеть свое потребление хоть в киловаттах, хоть в евро. И если кажется, что оно начинает выходить из-под контроля, мы сразу же обращаем внимание на свои привычки и задумываемся о том, как быть в домашнем офисе более экономными”.

В качестве одной из возможностей экономии Анника указывает на то, что поскольку у них биржевой пакет, а приложение показывает текущие биржевые цены, можно, например, работу стиральной и посудомоечной машины, а также растопку бани подгадать под самое выгодное время.

Чтобы увидеть историю своего потребления, не нужно ничего устанавливать ни в электрощит, ни в розетки — за почасовым расходом можно следить благодаря дистанционному счетчику.

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