Полезно знать: в чем разница между маркировкой "kõlblik kuni” и "parim enne” на упаковке пищевых продуктов?

Продукты питания, на которых обозначен срок "kõlblik kuni” (годен до), не пригодны к употреблению в пищу по истечении указанного срока. Продукты питания, на которых обозначен срок „parim enne” (лучший до), уже не обладают наилучшими свойствами по истечении указанного срока, но некоторое время всё ещё пригодны к употреблению в пищу.

”Kõlblik kuni” обозначает дату, до которой продукт питания можно безопасно употреблять. Такая маркировка наносится на скоропортящиеся продукты, такие как, например, копчёная рыба, мясные продукты, салаты и йогурты. После истечения срока ”kõlblik kuni” такие продукты питания нельзя продавать, раздавать или употреблять в пищу, так как по окончании этого срока в них могут начать развиваться опасные для здоровья микроорганизмы.

В отношении скоропортящихся продуктов особенно важно придерживаться условий хранения, указанных на упаковке, обычно необходимо хранить такие продукты охлаждёнными, то есть при температуре холодильника +2…+6 ˚C. Также важно придерживаться условий использования, указанных на упаковке, таких например, как "pärast pakendi avamist tarbida 3 päeva jooksul” ( употребить в течении 3-ёх дней после вскрытия упаковки).

"Parim enne” обозначает дату, до которой продукт питания сохраняет своё предполагаемое качество. После истечении даты ”parim enne” свойства качества продукта, например, запах, вкус или текстура могут немного измениться, но по-прежнему являются хорошими, и определённый период времени этот продукт ещё безопасен для употребления в пищу. Сроком "parim enne” маркируются хлеб, булка, печенье, сладости, мука, безалкогольные напитки, консервированные и многие другие виды продуктов питания. Можно привести следующие примеры изменения свойств качества: вкусовые добавки уже не такие ароматные, но всё ещё хороши; хлеб перестаёт быть мягким, но ещё годен к употреблению; возможное пониженное содержание витаминов в утренних сухих завтраках.

Продукты питания, у которых истёк срок "parim enne”, можно продавать и раздавать при условии, что потребитель об этом уведомлён. В значении ”Закона о защите потребителя” это товар с недостатком, который требуется отделить от свежего товара и вывесить соответствующее уведомление в месте его продажи. При употреблении пищевых продуктов с истёкшим сроком "parim enne” потребитель должен проверить, цела ли упаковка, и хорош ли запах и вкус продукта. Также продавец или распределитель таких продуктов питания должен понимать, что берёт на себя определённую ответственность за безопасность этих продуктов, и запрещено доставлять непригодные в пищу продукты, например заплесневелую клубнику или „вздутые” консервы.