Полезно знать: умеете ли вы выбирать яйца?
От разноцветия коробок с яйцами, выложенных сегодня на прилавках магазинов, может рябить в глазах. Однако существует простой способ понять, какие именно яйца лучше выбрать.
От разноцветия коробок с яйцами, выложенных сегодня на прилавках магазинов, может рябить в глазах. Однако существует простой способ понять, какие именно яйца лучше выбрать.
Так как изображения и слоганы на упаковке могут быть обманчивыми, лучше всегда открыть коробку и посмотреть на маркировку яиц, которая точно расскажет об их происхождении.
Куриные яйца маркируют буквенно-цифровым кодом, первая цифра которого показывает способ содержания птицы. А именно:
0 — органическое производство яиц
1 — яйца кур, содержащихся на свободном выгуле
2 — яйца кур, содержащихся на насесте
3 — яйца кур, содержащихся в клетках
Если, например, на яйцо поставлен код: 3EE12345, то первая цифра 3 указывает на способ содержания птицы, EE — код страны производства, а 12345 — отличительный код предприятия-производителя.
Как отмечает организация по защите животных Nähtamatud Loomad, яйца, код которых начинается с цифры 3, производятся курами, которые находятся в самых плохих условиях содержания — это яйца кур, которые живут в клетках, и ради благополучия птиц лучше отказаться от покупки таких яиц.
"Птицы клеточного содержания всю жизнь проводят в узких проволочных клетках, где у них отсутствует какая-либо возможность вести присущий им образ жизни. Их оперение страдает от нехватки места и постоянного трения, и, как правило, в той или иной мере отсутствует. Поскольку птиц в клетке слишком много, от стресса они начинают клевать друг друга и причинять различные травмы. В большинстве случаев птицы на закрытых промышленных фермах никогда не видят солнечного света и либо умирают от физического истощения, либо их убивают в возрасте одного или двух лет, когда их яйценоскость начинает снижаться. Зачастую детали этого способа производства яиц скрыты от потребителей", — подчеркивает организация.
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