Полезно знать: умеете ли вы выбирать яйца?

Так как изображения и слоганы на упаковке могут быть обманчивыми, лучше всегда открыть коробку и посмотреть на маркировку яиц, которая точно расскажет об их происхождении.

Куриные яйца маркируют буквенно-цифровым кодом, первая цифра которого показывает способ содержания птицы. А именно:

0 — органическое производство яиц

1 — яйца кур, содержащихся на свободном выгуле

2 — яйца кур, содержащихся на насесте

3 — яйца кур, содержащихся в клетках

Если, например, на яйцо поставлен код: 3EE12345, то первая цифра 3 указывает на способ содержания птицы, EE — код страны производства, а 12345 — отличительный код предприятия-производителя.

Как отмечает организация по защите животных Nähtamatud Loomad, яйца, код которых начинается с цифры 3, производятся курами, которые находятся в самых плохих условиях содержания — это яйца кур, которые живут в клетках, и ради благополучия птиц лучше отказаться от покупки таких яиц.

"Птицы клеточного содержания всю жизнь проводят в узких проволочных клетках, где у них отсутствует какая-либо возможность вести присущий им образ жизни. Их оперение страдает от нехватки места и постоянного трения, и, как правило, в той или иной мере отсутствует. Поскольку птиц в клетке слишком много, от стресса они начинают клевать друг друга и причинять различные травмы. В большинстве случаев птицы на закрытых промышленных фермах никогда не видят солнечного света и либо умирают от физического истощения, либо их убивают в возрасте одного или двух лет, когда их яйценоскость начинает снижаться. Зачастую детали этого способа производства яиц скрыты от потребителей", — подчеркивает организация.