Полезно знать: на подключение к скоростному интернету за пределами городов можно получить 300 евро

Ходатайствовать на пособие для подключения к скоростному интернету как с помощью кабеля, так и по радио-каналу можно в том случае, если выполнены необходимые условия.

Во-первых, на данный момент у лица, подающего заявку на получение пособия, отсутствует постоянное подключение к интернету скоростью более 30 Мбит/с.

Во-вторых, подающее заявку лицо проживает по адресу, на который распространяется программа - это можно проверить на странице https://www.ttja.ee/et/toetus.

В-третьих, подающему заявку лицу должна сделать предложение на подключение одна из коммуникационных компаний, участвующих в программе.

В-четвертых, лицо, подающее заявку, не должно стоять на учете в Кассе по безработице, или, если заявку подает юридическое лицо, то у фирмы не должно быть задолженностей по налогам по состоянию на 12 марта 2020.

Директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк отметил, что это пособие - в какой-то мере уникальное явление: “В Эстонии, конечно, раньше поддерживалась прокладка коммуникационных сетей, однако именно это пособие введено для того, чтобы помочь людям и фирмам подключиться к скоростному интернету. Быстрая и доступная связь для всех жителей Эстонии очень нужна - как для учебы, так и для работы.”

Сумма пособия вычитается из затрат коммуникационной фирмы, проводившей подключение. Последний день для подачи заявления - 30 ноября 2020.

Общий объем средств на программу составляет 9 миллионов евро, и ее выполнение регулирует постановление министра внешней торговли и инфотехнологий номер 52: “Условия и порядок предоставления поддержки подключения к сетям электронной связи, обеспечивающим услугу высокоскоростного широкополосного доступа к интернету”.