11.06.2020, 07:45
ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Взлетевшая в кризис популярность интернет-магазинов сохраняется. Сравните цены на продукты в разных торговых сетях
Чрезвычайному положению сопутствовал скачкообразный интерес заказывать продовольственные товары в интернет-магазине. Объемы сохраняются до сих пор, пишет Kasulik.
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