ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Взлетевшая в кризис популярность интернет-магазинов сохраняется. Сравните цены на продукты в разных торговых сетях

Если посмотреть цены на товары в интернет-магазинах розничных сетей и физических магазинах, то они у всех в общем одинаковые. Могут встречаться некоторые единичные различия.

Сравнение стоимости покупательской корзины в январе 2019 года и в июне 2020 года:

Graafika: Kristjan Gabral

Сравнение цен на товары в магазинах:

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