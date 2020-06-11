11.06.2020, 07:45

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Взлетевшая в кризис популярность интернет-магазинов сохраняется. Сравните цены на продукты в разных торговых сетях


Лийза Ребане
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ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Взлетевшая в кризис популярность интернет-магазинов сохраняется. Сравните цены на продукты в разных торговых сетях
Foto: Ilmar Saabas

Чрезвычайному положению сопутствовал скачкообразный интерес заказывать продовольственные товары в интернет-магазине. Объемы сохраняются до сих пор, пишет Kasulik.

Если посмотреть цены на товары в интернет-магазинах розничных сетей и физических магазинах, то они у всех в общем одинаковые. Могут встречаться некоторые единичные различия.

Сравнение стоимости покупательской корзины в январе 2019 года и в июне 2020 года:

Graafika: Kristjan Gabral

Сравнение цен на товары в магазинах:

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