Покупатели электромобилей получат от государства долгожданные дотации
Решение об оказании денежной поддержки со стороны государства покупателям электромобилей, которое ожидалось более года, в конце концов, принято, передают "Деловые ведомости".
Решение об оказании денежной поддержки со стороны государства покупателям электромобилей, которое ожидалось более года, в конце концов, принято, передают "Деловые ведомости".
11 декабря министр окружающей среды Рене Кокк подписал соответствующее постановление, и после публикации его в Riigi Teataja оно вступит в силу.
Правда, ходатайства на помощь начнут принимать не сразу, а только месяц спустя. Такая пауза сделана для того, чтобы потенциальные покупатели не кинулись подавать заявления сгоряча, а могли бы спокойно взвесить как свои пожелания, так и реальные возможности.
Поданные ходатайства будут рассматриваться в очередности их поступления.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В день похорон Лужкова скончался М. Сафронов
В Сети появилось видео с моментом стрельбы в приемной ФСБ
Наама Иссахар появилась на слушании по апелляции
ЧП в Москве: у здания ФСБ открыли огонь