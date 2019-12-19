19.12.2019, 19:46

Покупатели электромобилей получат от государства долгожданные дотации

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Elektriautod trügivad sisepõlemismootori kõrvale
Elektriautod trügivad sisepõlemismootori kõrvaleFoto: Taavi Sepp

Решение об оказании денежной поддержки со стороны государства покупателям электромобилей, которое ожидалось более года, в конце концов, принято, передают "Деловые ведомости".

11 декабря министр окружающей среды Рене Кокк подписал соответствующее постановление, и после публикации его в Riigi Teataja оно вступит в силу.

Правда, ходатайства на помощь начнут принимать не сразу, а только месяц спус­тя. Такая пауза сделана для того, чтобы потенциальные покупатели не кинулись подавать заявления сгоряча, а могли бы спокойно взвесить как свои пожелания, так и реальные возможности.

Поданные ходатайства будут рассматриваться в очередности их поступления.

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