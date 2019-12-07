Покупать, продавать, хранить. Что делать с Bitcoin прямо сейчас

В декабре стоимость Bitcoin находится в пределах $7100-7500, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $7400. За последние две недели она подорожала на 14%, но более глобально — актив продолжает находиться в нисходящем тренде, а с лета он потерял практически 50% стоимости.

Несмотря на снижение курса частный трейдер Александр Бояринцев в долгосрочной перспективе рекомендует не продавать криптовалюту. Эксперт считает, что до нового года у цены Bitcoin остаются шансы достичь $10 000, если будет мощный новостной фон, а в дальнейшем актив может обновить исторический максимум стоимости в $20 000.

”Сейчас Bitcoin находится в диапазоне $7000-8000 за монету. В текущей ситуации — без новых денег, мощной волны роста, в ближайшее время на уровни июня ($14 000) мы вряд ли выйдем”, — добавил Бояринцев.

Негативного сценария придерживается аналитик ИАЦ ”Альпари” Владислав Антонов. По его словам, продавцы настроены опустить курс Bitcoin до $5500, а активность покупателей остается низкой, что делает подобное развитие событий более вероятным.

”Сейчас лучше понаблюдать за Bitcoin со стороны, пока не прояснится ситуация. Если цена сможет закрепиться выше $8150 к 15 декабря, тогда можно будет обсудить дальнейшую судьбу криптовалюты. Сейчас рынок ”медвежий” и нет сигналов для инвестирования в него”, — подчеркнул Антонов.