Покупать, продавать, хранить. Что делать с Bitcoin прямо сейчас

Падение курса первой криптовалюты замедлилось на отметке в $7000. РБК рассказывает, как поступить в текущей ситуации и что будет дальше.
В декабре стоимость Bitcoin находится в пределах $7100-7500, на данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $7400. За последние две недели она подорожала на 14%, но более глобально — актив продолжает находиться в нисходящем тренде, а с лета он потерял практически 50% стоимости.
Несмотря на снижение курса частный трейдер Александр Бояринцев в долгосрочной перспективе рекомендует не продавать криптовалюту. Эксперт считает, что до нового года у цены Bitcoin остаются шансы достичь $10 000, если будет мощный новостной фон, а в дальнейшем актив может обновить исторический максимум стоимости в $20 000.
”Сейчас Bitcoin находится в диапазоне $7000-8000 за монету. В текущей ситуации — без новых денег, мощной волны роста, в ближайшее время на уровни июня ($14 000) мы вряд ли выйдем”, — добавил Бояринцев.
Негативного сценария придерживается аналитик ИАЦ ”Альпари” Владислав Антонов. По его словам, продавцы настроены опустить курс Bitcoin до $5500, а активность покупателей остается низкой, что делает подобное развитие событий более вероятным.
”Сейчас лучше понаблюдать за Bitcoin со стороны, пока не прояснится ситуация. Если цена сможет закрепиться выше $8150 к 15 декабря, тогда можно будет обсудить дальнейшую судьбу криптовалюты. Сейчас рынок ”медвежий” и нет сигналов для инвестирования в него”, — подчеркнул Антонов.
С ним согласился попечитель информационного проекта iTLEADERS, венчурный инвестор Егор Клопенко. Он утверждает, что никаких предпосылок для роста курса Bitcoin сейчас нет, а под конец года можно ожидать фиксацию от части держателей, связанную со стандартными для этого сезона предновогодними тратами.
В то же время возможны и какие-то неожиданные взлеты курса, потому что криптовалюта — это очень спекулятивный инструмент, добавил Клопенко. Эксперт считает, что сейчас сфера цифровых денег больше подходит для любителей острых ощущений и онлайн-казино, а не для инвесторов.
”Держать советовать точно не могу, особенно если кто-то захотел продать. На текущий момент это не тот инструмент, который оправдано рекомендовать держать и тем более покупать. А продавать или нет должен решать инвестор — в зависимости от его собственной финансовой модели инвестиций”, — заключил Клопенко.
Аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал Илья Григорьев добавил, что сейчас на рынке существует тенденция к снижению, но она может не проявиться до конца года из-за спекуляций. При этом меры национальных регуляторов по ограничению майнинга и оборота криптовалюты негативно повлияют на ее курс.
Противоположного мнения придерживается вице-президент РАКИБ Валерий Петров. По его словам, общий информационный фон и ряд ожидающихся в 2020 году знаковых событий указывает на положительную перспективу для Bitcoin.
”Впрочем, небольшой отскок, к уровню $8000, вполне вероятен и до конца текущего года. Тут может сыграть роль и традиционный предпраздничный рост спроса, так и, опять же, позитивная новостная повестка, в частности — недавние сообщения из ЕС о том, что немецким банкам разрешат осуществлять криптовалютные операции”, — отметил Петров.
Большинство специалистов считают, что Bitcoin продолжит дешеветь в ближайшее время, а покупать его на данный момент нет смысла. Однако стоит помнить, что крипторынок — крайне непредсказуемый. Поэтому ситуация может начать развиваться по наименее вероятному сценарию.
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