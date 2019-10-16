16.10.2019, 18:55

Покупаете или продаете автомобиль? Учтите важные нюансы дорожного страхования!


rus.delfi.ee
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Покупаете или продаете автомобиль? Учтите важные нюансы дорожного страхования!
IIZI

Обязательное дорожное страхование является важной темой для очень многих, но, к сожалению, при смене автомобиля люди зачастую стремятся заключить договор купли-продажи побыстрее и забывают про нюансы, касающиеся дорожного страхования. Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования, приводит наиболее распространенные ошибки, которые встречаются в связи с этим.

Продав автомобиль и оформив документы, человек лишь позже вспоминает, что договор дорожного страхования тоже следует расторгнуть, чтобы вернуть предоплаченные деньги на свой банковский счет. Однако часто упускается из виду, что согласно закону договор дорожного страхования нужно заключать до сделки купли-продажи.

”Когда в дорожно-транспортном регистре изменяется владелец транспортного средства, передаются также все связанные с автомобилем права и обязанности, в том числе и дорожное страхование”, — комментирует Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования.

Для многих является неожиданностью, что после того, как автомобиль продан, старый владелец больше не может расторгнуть заключенный им договор дорожного страхования. По закону права и обязанности переходят к новому владельцу. Новому владельцу стоит сразу же корректно переоформить дорожную страховку, чтобы уведомления об окончании договора поступали своевременно и нужному человеку. Уведомление о смене владельца предусмотрено также условиями некоторых страховых компаний.

Покупку или продажу транспортного средства следует надлежащим образом зарегистрировать в дорожно-транспортном регистре, так как невыполнение этой процедуры может привести к тому, что дорожное страхование прервется, а Вы даже не будете об этом знать. Часто бывает так, что после окончания лизинга транспортное средство выкупается, но смена владельца не производится. Старый владелец информирует регистр об отчуждении транспортного средства, и если новый владелец не реагирует, то регистрация транспортного средства приостанавливается, и тем самым автоматически прекращается и дорожное страхование.

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