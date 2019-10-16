Покупаете или продаете автомобиль? Учтите важные нюансы дорожного страхования!

Продав автомобиль и оформив документы, человек лишь позже вспоминает, что договор дорожного страхования тоже следует расторгнуть, чтобы вернуть предоплаченные деньги на свой банковский счет. Однако часто упускается из виду, что согласно закону договор дорожного страхования нужно заключать до сделки купли-продажи.

”Когда в дорожно-транспортном регистре изменяется владелец транспортного средства, передаются также все связанные с автомобилем права и обязанности, в том числе и дорожное страхование”, — комментирует Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования.

Для многих является неожиданностью, что после того, как автомобиль продан, старый владелец больше не может расторгнуть заключенный им договор дорожного страхования. По закону права и обязанности переходят к новому владельцу. Новому владельцу стоит сразу же корректно переоформить дорожную страховку, чтобы уведомления об окончании договора поступали своевременно и нужному человеку. Уведомление о смене владельца предусмотрено также условиями некоторых страховых компаний.