Покинувший парламент из-за возвращения в него Рене Кокка политик получит 26 000 евро

В связи с этим парламент пришлось покинуть замещающему депутату Тийту Кала, пишет RusERR.

За прекращение депутатских полномочий Кала получит компенсацию в размере 6 должностных окладов или 25 980 евро и 90 центов, подтвердили rus.err.ee в пресс-службе парламента.

В отставку с поста министра окружающей среды Рене Кокк подал 5 ноября. Свое решение он объяснил состоянием здоровья.

Новым министром окружающей среды станет Райн Эплер.

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