Покидающий свой пост президент Банка Эстонии получит премию в размере 25 000 евро
Совет центробанка решил выплатить покидающему в начале июня свой пост Ардо Ханссону премию в размере 25 000 евро за многолетнюю хорошую работу.
Совет центробанка решил выплатить покидающему в начале июня свой пост Ардо Ханссону премию в размере 25 000 евро за многолетнюю хорошую работу.
Помимо премии, согласно решению совета, Ардо Ханссон будет ежемесячно в течение года получать примерно 8000 евро в качестве компенсации, так как в этот период в отношении него будет действовать ограничение на деятельность, сообщает rus.err.ee.
Совет банка постановил, что размер компенсации составит 80% от зарплаты Ханссона (10 200 евро), с которой будут вычитаться налоги. Ограничение на деятельность означает запрет на работу в коммерческих банках и в других учреждениях, которые являются партнером Банка Эстонии по реализации денежно-кредитной политики. Подобные ограничения позволяют избежать конфликта интересов, так как покидающий свой пост президент центробанка обладает чувствительной к изменениям рыночной конъюнктуры информацией о финансовом секторе Эстонии и Европы, а также денежно-кредитной политике Европейского центробанка.
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