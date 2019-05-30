Покидающий свой пост президент Банка Эстонии получит премию в размере 25 000 евро

Помимо премии, согласно решению совета, Ардо Ханссон будет ежемесячно в течение года получать примерно 8000 евро в качестве компенсации, так как в этот период в отношении него будет действовать ограничение на деятельность, сообщает rus.err.ee.

Совет банка постановил, что размер компенсации составит 80% от зарплаты Ханссона (10 200 евро), с которой будут вычитаться налоги. Ограничение на деятельность означает запрет на работу в коммерческих банках и в других учреждениях, которые являются партнером Банка Эстонии по реализации денежно-кредитной политики. Подобные ограничения позволяют избежать конфликта интересов, так как покидающий свой пост президент центробанка обладает чувствительной к изменениям рыночной конъюнктуры информацией о финансовом секторе Эстонии и Европы, а также денежно-кредитной политике Европейского центробанка.