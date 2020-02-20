Пока крупные банки погрязли в отмывании денег: Inbank получил прибыль в размере 10 миллионов евро

На четвертый квартал и конец года традиционно приходится пик продаж в сфере торговли, что значительно способствовало увеличению спроса на продукты рассрочки. ”Всего за четвертый квартал рассрочка принесла нам рекордные 34 миллиона евро — годовой рост 75%”, — сообщил председатель правления Inbank Ян Андресоо.

Общий объем продаж Inbank в четвертом квартале, если сравнивать с аналогичным прошлогодним показателем, вырос на 39% и составил 85 миллионов евро. Если рассматривать по регионам, наибольший рост продемонстрировала Польша с 18 миллионами евро (+173%), далее следуют Литва — 29 миллионов евро (+28%), Эстония — 24 миллиона (+22%) и Латвия — 14 миллионов евро (+17%).

В годовом исчислении совокупный объем продаж Inbank составил 305 миллионов евро, что на 46% больше, чем годом ранее. Наиболее крупный рынок Inbank — Литва со 102 миллионами евро, опережающая Эстонию — 94 миллиона евро, Польшу — 55 миллионов евро и Латвию — 53 миллиона евро.

Если учитывать продажи, самым крупным рынком для Inbank является Литва. ”В конце прошлого года мы приступили к созданию банковского филиала в Литве и стали расширять здесь свою деятельность на рынке срочных вкладов (4 миллиарда евро), чтобы разнообразить каналы привлечения вкладов”, — отметил Я. Андресоо. Кроме того, в декабре 2019 года Inbank завершил процесс объединения с литовским Mokilizingas AB.