20.02.2020, 11:15

Пока крупные банки погрязли в отмывании денег: Inbank получил прибыль в размере 10 миллионов евро

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raha
Foto: Andres Putting

По итогам 2019 года прибыль Inbank впервые превысила рубеж 10 миллионов евро, что на 8% больше, чем годом ранее. Кредитный портфель банка за отчетный период удвоился и составил 338 миллионов евро. Портфель вкладов увеличился на 57% и достиг к концу 2019 года 378 миллионов евро. Чистая прибыль за четвертый квартала — 3,4 миллиона евро.

На четвертый квартал и конец года традиционно приходится пик продаж в сфере торговли, что значительно способствовало увеличению спроса на продукты рассрочки. ”Всего за четвертый квартал рассрочка принесла нам рекордные 34 миллиона евро — годовой рост 75%”, — сообщил председатель правления Inbank Ян Андресоо.

Общий объем продаж Inbank в четвертом квартале, если сравнивать с аналогичным прошлогодним показателем, вырос на 39% и составил 85 миллионов евро. Если рассматривать по регионам, наибольший рост продемонстрировала Польша с 18 миллионами евро (+173%), далее следуют Литва — 29 миллионов евро (+28%), Эстония — 24 миллиона (+22%) и Латвия — 14 миллионов евро (+17%).

В годовом исчислении совокупный объем продаж Inbank составил 305 миллионов евро, что на 46% больше, чем годом ранее. Наиболее крупный рынок Inbank — Литва со 102 миллионами евро, опережающая Эстонию — 94 миллиона евро, Польшу — 55 миллионов евро и Латвию — 53 миллиона евро.

Если учитывать продажи, самым крупным рынком для Inbank является Литва. ”В конце прошлого года мы приступили к созданию банковского филиала в Литве и стали расширять здесь свою деятельность на рынке срочных вкладов (4 миллиарда евро), чтобы разнообразить каналы привлечения вкладов”, — отметил Я. Андресоо. Кроме того, в декабре 2019 года Inbank завершил процесс объединения с литовским Mokilizingas AB.

Наиболее динамично Inbank развивался на польском рынке, где объемы коммерческой деятельности выросли за год в пять раз — с 12 до 55 миллионов евро. После этого доля польского рынка в совокупных продажах Inbank увеличилась с 6 до 18%. Председатель правления Inbank убежден в том, что залогом успеха стало эффективное развитие продуктов. ”Наши решения Partner Portal и e-POS оказались востребованными у местных партнеров по услуге рассрочки и в технологическом отношении опережают решения конкурентов на целое поколение. Это подтверждается нашим успешным сотрудничеством с ведущим польским провайдером услуги платежей PayU, через которого платежные решения Inbank доступны в тысячах интернет-магазинах в этой стране”, — констатировал Я. Андресоо.

По его словам, несмотря на быстрый рост, банк по-прежнему остается прибыльным. ”Чистая прибыль за 2019 год выросла на 8%. С учетом очень высокой доли незапланированной прибыли в 2018 году, этот результат можно считать превосходным”, — отметил Я. Андресоо. В то же время достигнутая чистая рентабельность собственного капитала — 23,9% — соответствует цели, которая была поставлена в 2019 году.

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