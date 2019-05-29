Пока еще не официально: латвийская сеть дешевых магазинов стройматериалов Depo расширяется в Эстонию?

В Эстонии зарегистрировано предприятие Depo DIY EE OÜ, и пока что его единственный член правления — руководитель материнской компании SIA Depo DIY Андрис Козловскис.

Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров известна своими дешевыми ценами, поэтому многие туристы, закупаясь в Валка алкоголем, совершают покупки и в Depo в Валмиера.

Ärileht не удалось получить ни подтверждения, ни отклонения информации, что в Таллинне магазин Depo может открыться на пустыре между недавно закрывшейся Таллиннской тюрьмой и магазином Espak.

Участок принадлежит Kaamos Kinnisvara, на нем Nordecon Betoon по заказу Kaamos Ehitus начнет строить для якорного арендатора, Elektrilevi, бетонный каркас для нового офисного здания.

Из-за политики конфиденциальности информацию о приходе предприятия на эстонский рынок собеседники Ärileht не смогли ни подтвердить, ни отклонить.