29.05.2019, 07:45

Пока еще не официально: латвийская сеть дешевых магазинов стройматериалов Depo расширяется в Эстонию?

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Depo pood Lätis Valmieras
Depo pood Lätis ValmierasFoto: Anni Õnneleid

Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров Depo основала в Эстонии дочернее предприятие, но пока еще не подтверждает свой приход на эстонский рынок.

В Эстонии зарегистрировано предприятие Depo DIY EE OÜ, и пока что его единственный член правления — руководитель материнской компании SIA Depo DIY Андрис Козловскис.

Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров известна своими дешевыми ценами, поэтому многие туристы, закупаясь в Валка алкоголем, совершают покупки и в Depo в Валмиера.

Ärileht не удалось получить ни подтверждения, ни отклонения информации, что в Таллинне магазин Depo может открыться на пустыре между недавно закрывшейся Таллиннской тюрьмой и магазином Espak.

Участок принадлежит Kaamos Kinnisvara, на нем Nordecon Betoon по заказу Kaamos Ehitus начнет строить для якорного арендатора, Elektrilevi, бетонный каркас для нового офисного здания.

Из-за политики конфиденциальности информацию о приходе предприятия на эстонский рынок собеседники Ärileht не смогли ни подтвердить, ни отклонить.

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