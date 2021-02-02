Поход за дотациями стартовал: в Кассе по безработице о кризисной помощи ходатайствовали уже свыше тысячи предприятий

Пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Коол сказал, что на данный момент через Кассу по безработице о компенсации ходатайствовали 1039 компаний.
Ранее представители Касса по безработице сообщали, что общее число тех, кто в Харьюмаа и Ида-Вирумаа попадают под необходимые критерии для ходатайства о поддержке, составляет около 3000. На помощь выделено 24 млн евро.
Пособие будет выплачиваться коммерческим объединениям, филиалам зарубежных коммерческих объединений, НКО, целевым учреждениям, FIE (физическим лицам-предпринимателям) Харьюмаа и Ида-Вирумаа, пострадавшим от коронавирусных ограничений в период c 28 декабря прошлого года по 31 января текущего.
Компенсация выплачивается за тех работников, чье рабочее место по состоянию на 22 декабря 2020 года, согласно регистру трудовой занятости, значилось в Харьюском или Ида-Вируском уезде.
Размер компенсации составит расходы на заработную плату этих работников за ноябрь в 1,5-кратном размере, но не более чем 180 000 евро на одного предпринимателя. Размер пособия для физических лиц-предпринимателей (FIE) составит 876 евро.
Более подробную информацию можно найти здесь.
Подать заявление на получение пособия можно с 1 по 28 февраля в системе самообслуживания Кассы по безработице.
Пособие будет перечислено на счет предпринимателя, выплаты начнутся не позднее 14.02.2021.
Особенность данного пособия состоит в том, что ходатайствовать о нем можно не только для покрытия расходов на зарплату, но и других расходов.
"Работодатель всегда должен выплатить зарплату работникам. Ограничение были введены в декабре, зарплата за декабрь выплачивалась в январе. Январская зарплата будет выплачена в ближайшие дни. Мы вчера начали принимать заявления и приступим к переводам денег в течение двух недель", — сказал Коол и добавил, что если работодатель уже выплатил зарплату, то он он не обязан использовать дотацию непосредственно на зарплаты.
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